Депутат: на встречах с трудовыми коллективами звучат дельные предложения

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На встречах с трудовыми коллективами звучат дельные предложения, ставятся практические проблемы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский.

Депутат сегодня встретился с трудовым коллективом 15-й городской детской поликлиники Минска. Парламентарий отметил большую пользу такого общения. "Люди ставят вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью, озвучивают практические проблемы, вносят разумные, дельные предложения", - сказал он.

Игорь Комаровский во время встречи рассказал о состоянии рынка труда с акцентом на востребованности медицинских кадров. Речь шла также о зарплатах в бюджетной сфере - с учетом того, что с 1 января они начисляются по-новому. "Мы говорили о том, что изменения не должны привести к снижению зарплат. Этот вопрос должны контролировать руководители организаций. Должна быть обратная связь, в том числе с депутатским корпусом", - подчеркнул он.

Сегодня парламентарии, члены республиканской информационно-пропагандистской группы единого дня информирования провели встречи с трудовым коллективами. Тема - рынок труда в Беларуси: занятость и заработная плата населения. Так, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак посетила Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии.-0-