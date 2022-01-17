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17 января 2022, 13:05

Депутат о трех посылах Конституции: социальной ответственности, семейных ценностях, правде о войне

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Социальная ответственность, семейные ценности, правда о войне - эти три посыла конституционной реформы обсудила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Людмила Нижевич на встрече с избирателями - работниками Копыльского лесничества.

Не ломаем заборы и скамейки

Государство многое делает для самореализации человека. Бесплатные образование и медицина, высокая социальная поддержка. Однако Конституция должна не только защищать права и свободы человека, но и прописать социальную ответственность каждого - обязанность вносить посильный вклад в развитие общества. Так, рядом со статьей по правам и обязанностям может появиться новая - статья 21, которая прописывает каждому социальную ответственность. "Эффективная деятельность предприятия - забота не только руководителя, но и каждого работника", - подчеркивает Людмила Нижевич.

Обсуждая данную статью, она вспомнила о сломанных скамейках, беседках, школьном заборе, которые с такой любовью делали строители в Копыле к празднику письменности и областным "Дажынкам". Кто это сделал? Наши дети… Депутат призвала взрослых учить их уважать чужой труд, быть ответственными за свои поступки и подчеркнула, что посыл социальной ответственности, предлагаемый обновленной Конституций, - очень своевременный. "Мы в ответе за то, каким будет город, в котором мы живем, насколько сильным экономически и политически будет наше государство", - подчеркнула депутат.

Воспитываем патриотов

Была поднята и тема исторической правды о Великой Отечественной войне. Людмила Нижевич напомнила, что недавно Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело о геноциде белорусского народа. Основой такого решения послужило системное изучение архивов. Например, в лесах Гомельской области на основании архивных данных начались раскопки в местах захоронений мирных граждан. Вскрылись факты не сотен, а десятков тысяч погибших от рук фашистов мирных граждан. Накануне отступления фашисты создавали отряды по уничтожению мест их захоронений. Трупы замученных и расстрелянных сжигали, а пепел - развевали по полям...

"В истории Великой Отечественной войны еще осталось немало белых пятен, которые предстоит открыть, - уверена депутат. - Задача нынешнего поколения - донести историческую правду о Великой Отечественной войне, в первую очередь нашим детям и внукам".

Знакомство с Беларусью - обязательно!

"В понятие "быть патриотом" входит знание своей страны и любовь к ней, - считает Людмила Нижевич. - Наши дети должны иметь возможность знакомиться со своей родиной, бывать в других городах и селах". "Кто из вас, дорогие взрослые, побывал во всех областных центрах Беларуси?" - задала она вопрос присутствующим. Как оказалось, не многие…

Людмила Нижевич напомнила, что не так давно по предложению депутатов была принята программа по патриотическому воспитанию молодежи, в которой заложена возможность для школьников, в том числе из самых дальних уголков страны, знакомиться со знаковыми местами Беларуси. Например, такими как музей истории Великой Отечественной войны.

Задача взрослых - сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, которое было (и есть!) у людей старших поколений.

"В школьные годы мы жили подвигами советского народа. Читали книги о пионерах-героях, завидовали в душе комсомольцам, которым выпала честь строить БАМ. Мне все время казалось тогда, что я опоздала, что все самые заметные события в нашей стране и обществе уже прошли. Сегодня мне уже понятно, что история продолжается: каждый из нас на своем месте ее создает… А принятие обновленной Конституции станет новым ее этапом", - уверена депутат.

О семейных ценностях

Не прошла депутат и мимо того факта, что в обновленной Конституции предложено прописать: семья - это союз мужчины и женщины.

А если у одного из партнеров есть проблемы с определением своего пола? Да, и такое может быть. Но это исключение из правил. Конституция же содержит общие правила, в которых сказано, что основа нашего общества - это традиционная семья. В документе законодательно закреплен такой союз, который позволяет рожать и воспитывать детей, равные права и обязанности мужчины и женщины, в том числе в воспитании детей.

Людмила Нижевич также вспомнила о предложении одного из избирателей, высказанном на диалоговой площадке Узденского района. Мужчина предложил прописать в Конституции обязанность родителей прививать детям любовь к общественному труду, чтобы родители отвечали за своих детей, а дети заботились о стариках-родителях. "Вполне возможно, что человек не успел ознакомиться с проектом, но эта норма уже заложена в Конституции, значит это правильно и своевременно, отражает отношение общества к семейным ценностям", - заметила депутат.

Обсуждая отношения родителей и детей, Людмила Нижевич обратила внимание на старение нации, рост числа разводов и наличие в среднестатистической белорусской семье в среднем 1,8 детей. То есть в большинстве семей только 1-2 ребенка. Из-за проблем демографии, согласно прогнозам, к 2030 году в обществе будет более 50% пенсионеров. Кто будет работать?!

Новые нормы Конституции, направленные на сохранение и поддержку семей, воспитывающих детей, в том числе детей-инвалидов, должны положительно сказаться на укреплении института семьи, росте рождаемости.

Мужчины, меняем отношение к здоровью!

Не так давно в парламенте обсуждался уровень продолжительности жизни населения страны. Несмотря на то, что здравоохранение Беларуси за последние годы ушло далеко вперед и находится на хороших позициях в общемировом рейтинге, да и средняя продолжительность жизни граждан увеличилась, оказалось, что наши мужчины живут на 10 лет меньше, чем женщин.

"Почему? - задалась вопросом Людмила Нижевич. - Все дело в отношении к своему здоровью, которое у женщин и мужчин разное. Первые, заболев, принимают лекарства, обращаются к врачу. Вторые "лечатся традиционным способом" - рюмкой и сигаретой, как от болезней, так и от стрессов и профессионального выгорания. Вот статья 36 Конституции и предлагает внести ответственность граждан за собственное здоровье. Белорусы должны стать нацией, крепкой морально и физически".

Действующая Конституция показала верность выбора социально-экономического пути, который мы прошли, приняв ее около 30 лет назад. Теперь настало время показать миру, что белорусы - исторически сложившаяся нация, со своей культурой, историей и будущим. Конституционная реформа поможет нам в этом, уверена депутат.

Тамара МАРКИНА,

Фото Павла ОРЛОВСКОГО,

газета "7 Дней".-0-

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депутаты Конституция Копыль
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