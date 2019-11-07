Депутату должно быть присуще чувство высокой ответственности - сенатор

7 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутату должно быть присуще чувство высокой ответственности и перед избирателями, и перед собой. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА избранный сегодня членом Совета Республики Национального собрания седьмого созыва директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, отвечая на вопрос о предстоящих выборах в Палату представителей.

По его словам, парламентарии должны обладать большим набором и личных, и профессиональных качеств. "Это и чувство высокой ответственности - перед избирателями, коллегами, с которыми предстоит работать, и, конечно же, перед собой, а также честность, порядочность, умение слушать и слышать людей", - убежден Олег Слинько.

Он подчеркнул, что депутатская деятельность затрагивает все сферы жизнедеятельности, поэтому народный избранник - это человек разносторонне развитый. "Когда видишь имена кандидатов в депутаты, отрадно, что многие из них уже состоявшиеся люди. Есть настоящие профессионалы в той или иной сфере, которые прошли свой путь по карьерной лестнице, порой начиная от простых тружеников. Такой опыт будет хорошей основой для их работы в парламенте", - считает сенатор.

В основе законодательной деятельности - забота о простом человеке, внимание к нему. "Важно, чтобы интерес народных избранников был сконцентрирован на решении вопросов всех групп населения, в том числе молодежи, пожилых, людей с ограниченными физическими возможностями", - добавил Олег Слинько.

Восемь представителей в Совет Республики Национального собрания от Гомельской области выбрали сегодня в Гомеле на заседании депутатов местных Советов базового уровня. Сенаторов избирали путем тайного голосования, участие в котором приняли 420 депутатов из всех районов области.

Выборы в Палату представителей состоятся 17 ноября.-0-