Депутату необходимо быть активным в своих округах - Шерстнев

17 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Депутат должен быть активным во время работы в своих округах, решать проблемы людей. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на избирательном участке, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор прибыл на участок, расположенный в Доме культуры Витебской государственной академии ветеринарной медицины, с самого утра и проголосовал четвертым (первыми были два студента академии и местный житель). Николай Шерстнев на участке поговорил с членами комиссии, поздравил двух студентов, которые сегодня впервые в своей жизни проголосовали.

"Выборы - очень важное политическое событие. Определяется то, как будем жить завтра. Депутатов нужно выбирать по профессионализму, лучших из лучших, которые уже себя зарекомендовали, - сказал губернатор. - Народным избранникам надо быть активными в сфере законотворчества, важно, чтобы они регулярно работали в своих округах, решали проблемы людей".

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Фото Александра Хитрова