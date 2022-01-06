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06 января 2022, 15:30

Депутаты горсовета подарили вокальную радиосистему школе-интернату №10 Минска

Фото из архива
Фото из архива
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6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Минского городского совета депутатов приехали во время республиканской акции "Наши дети" с рождественскими подарками и праздничными поздравлениями во вспомогательную школу-интернат №10 Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция "Наши дети" продолжается. Каждый день детям из приютов, домов семейного типа и специализированных школ стараются дарить праздник. Мы живем в прекрасной стране, которая делает многое, чтобы помочь и уделить внимание тем, кто в нем нуждается. В преддверии Рождества сбываются мечты, поэтому Мингорсовет сегодня приехал во вспомогательную школу-интернат №10 с подарком, который здесь желали получить, - профессиональной вокальной радиосистемой. Надеюсь, нам удалось подарить детям праздник, достучаться до каждого", - сказал председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

Депутаты поздравили воспитанников школы-интерната с зимними праздниками и вручили им также сладкие подарки, в том числе большую коробку мороженого. В свою очередь дети показали гостям театрализованное представление.

"Готовила песню к празднику, стильно оделась и старалась порадовать зрителей. Нравится, когда мне аплодируют, меня это заряжает, мотивирует. Буду совершенствоваться, тем более в школе теперь появилась вокальная радиосистема", - поделилась эмоциями пятнадцатилетняя Маргарита Трус.

По словам директора школы Татьяны Русецкой, акция "Наши дети" проходит в школе ежегодно с момента, когда была запущена в стране. "Безусловно, для наших мальчиков и девочек большой праздник, когда к ним приезжают с подарками, а они в ответ могут продемонстрировать свои способности. Мы не всегда достигаем высот в математике и физике, но мы умеем хорошо петь и танцевать, прекрасно выступать в театральных постановках, лепить из глины. Внимание для наших детей очень многое значит и вдвойне приятно, что в эти зимние праздники чудо пришло к нам дважды: сначала ребят посетили до Нового года, а сейчас гости приехали в преддверии Рождества", - сказала она.

По ее словам, руководство города постоянно уделяет внимание их специализированному учреждению, также безвозмездную помощь оказывают многочленные спонсоры из банковской, медицинской, кондитерской и других сфер. "Количество добрых людей с каждым годом растет. К нам всегда готовы прийти на помощь, начиная с посадки аллеи из роз и заканчивая приобретением литературы", - подчеркнула директор.

Недавно школа начала сотрудничать с посольством Японии в Беларуси, с которым совместно разрабатывает гуманитарный проект для создания адаптивной образовательной среды для детей с аутизмом.

В школе-интернате помимо учебных классов для детей работает творческая студия по лепке из глины, кабинет психологической разгрузки, кабинет адаптивной физической культуры со специальными тренажерами и другие специализированные кабинеты для детей с особенностями развития.

Вспомогательная школа-интернат №10 Минска территориально относится к Заводскому району. Здесь учатся 260 детишек, которые распределены по отделениям для учащихся с легкой и умеренной степенью интеллектуальной недостаточности. Мальчиков и девочек с особенностями психофизического развития здесь воспитывают, учат, корректируют их нарушения в развитии и социальной адаптации, а также помогают тем, кто выпускается из учреждения, выбрать будущую профессию в соответствии с их возможностями и потребностями рынка труда.

Ежегодно во время акции "Наши дети" руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем.-0-

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