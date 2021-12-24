Депутаты Мингорсовета утвердили инвестпрограмму столицы на 2022 год

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии утвердили инвестиционную программу Минска на 2022 год с целью эффективного и рационального использования средств бюджета города, направляемых на капитальное строительство, передает корреспондент БЕЛТА

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева подчеркнула, что при составлении новой инвестпрограммы главный принцип - концентрация средств бюджета на вводимых в эксплуатацию в наступающем году или имеющих высокую степень готовности объектах.

На финансирование программы предусматривается более Br977 млн, из них средства бюджета города - Br827 млн, кредитные ресурсы банков - Br150 млн.

На погашение процентов и основного долга по привлеченным ранее кредитам предусматривается Br175 млн, из них: строительство третьей линии Минского метрополитена - Br172,7 млн; строительство блока трансплантологии костного мозга и стволовых клеток по ул. Семашко, 8 - почти Br2,3 млн. В результате на строительство и проектирование по инвестпрограмме в 2022 году остается Br827,3 млн.

Новая инвестпрограмма включает 308 объектов. Получателями средств являются 25 организаций-заказчиков. Среди сфер, в которые направляются инвестиции, преобладают транспорт, образование, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

/Будет дополнено/.