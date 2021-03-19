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19 марта 2021, 10:44

Депутаты Мингорсовета выполнили пока около половины наказов избирателей

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на начало 2021 года выполнено около половины мероприятий по проблемным вопросам и наказам граждан, высказанным кандидатам в депутаты горсовета 28-го созыва в ходе предвыборной кампании. Об этом сообщил сегодня первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Юрий Уральский на 25-й внеочередной сессии Мингорсовета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на контроль было поставлено 206 проблемных вопросов, среди которых в том числе ряд нерешенных вопросов совета предыдущего созыва. Вопросы строительства, ремонта учреждения образования - 29,2%, здравоохранения - 9,8%, спортивных учреждений, объектов культуры и иных - 12,1%, благоустройство парков, скверов - 19,5%, замены и текущего ремонта дорожного покрытия - 8,8%, капитального и текущего ремонта жилфонда - 5,4%, различные вопросы, не отнесенные к какой-либо категории, - 15,3%.

За 2020 год выполнены 19 пунктов из продленных ранее. "На 1 января 2021 года всего исполнено почти 47,5% от общего количества наказов", - сказал Юрий Уральский.

Основной проблемой, требующей решения, является строительство и текущий ремонт учреждений образования и здравоохранения, особенно Московского и Фрунзенского районов столицы, благоустройство парков и скверов, озеленение.

Подытоживая сказанное, Юрий Уральский высказал мнение, что низкий процент выполнения наказов связан с отсутствием финансирования и слишком глобальными наказами, которые были собраны и внесены в планы мероприятий самими депутатами во время избирательных кампаний. Например, вопрос снабжения артезианской водой всех потребителей Минска. "Кроме того, в целом ряде случаев депутаты недостаточно внимания уделяют выполнению наказов", - сказал он.

/Будет дополнено/.-0-

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