Депутаты Минска предложили создать на площадке СНГ секцию взаимодействия местных представительных органов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местном самоуправлении Минска сегодня в формате видеоконференции с партнерами рассмотрены вопросы взаимодействия региональных представительных органов стран Содружества Независимых Государств. Подробности встречи опубликованы в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"30 лет Содружеству Независимых Государств. Сегодня оно является крупнейшим региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой. И нам необходимо дополнить работу этой площадки секцией совершенствования и развития местного самоуправления и управления. Уверен, что данная форма взаимодействия региональных представительств будет активно поддержана и получит дальнейшее развитие. Очень хочется, чтобы к данному формату подключились и наши молодежные парламенты - будущее наших городов и стран", - предложил председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров.

Видеоконференция организована представителями законодательного собрания Санкт-Петербурга. В мероприятии участвовали руководители маслихата Алматы и Бишкекского городского кенеша, также полномочные представители национальных парламентов государств - участников СНГ в Межпарламентской Ассамблее СНГ.-0-