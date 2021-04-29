29 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Могилевской области высадили аллею в честь Года народного единства. Она расположилась в знаковом месте - на Буйничском поле, рассказала корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор областной ассоциации местных Советов депутатов Полина Терешкова.

"Депутатский корпус никогда не остается в стороне от важных событий в жизни нашей страны. Год народного единства - это еще одно напоминание нам, что только совместными усилиями и трудом мы сможем построить светлое будущее", - отметила Полина Терешкова.

До высадки деревьев депутаты возложили цветы к мемориалу на Буйничском поле и почтили минутой молчания погибших во время Великой Отечественной войны солдат. После этого начались работы по обустройству нового объекта: всего высадили более 20 туй и установили памятную табличку. Аллея носит название "Народное единство".

Участвовали в акции более 20 человек - представители областного Совета депутатов, Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов и члены Совета Республики Национального собрания.-0-