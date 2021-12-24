Депутаты определились с названиями для некоторых уголков Минска

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня столичные депутаты на 31-й очередной сессии приняли решение присвоить названия некоторым улицам и кварталам столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще в сентябре соответствующее решение было принято Комиссией по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска. После опубликования от минчан не поступило никаких замечаний и предложений по поводу новых наименований, поэтому депутатами принято окончательное решение, которое вступит в силу после официального опубликования.

А именно: проектируемая улица в границах ул.Михася Лынькова, Петра Глебки и проезда Масюковщина будет носить имя писателя Степана Злобина (вуліца Сцяпа́на Зло́біна).

Появится в Минске и бульвар 17 Ве́расня - в честь Дня народного единства. Он расположен в границах ул.Кирова, Ленина, Ульяновской и стадиона "Динамо".

Также названия получили три квартала.

Территория в границах ул.Городской Вал, Немиги, Зыбицкой, Интернациональной, Янки Купалы, пр.Независимости будет называться - квартал Ве́рхний Город (квартал Ве́рхні Го́рад); территория в границах ул.Раковской, Обойной, Замковой, пр.Победителей, ул.Немиги, Романовской Слободы, Юбилейной площади - квартал Раковское Предместье (квартал Ра́каўскае Прадме́сце); участок в границах ул.Старовиленской, Коммунистической и реки Свислочи - квартал Троицкая Гора (квартал Трае́цкая Гара́).-0-