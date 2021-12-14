Депутаты Палаты представителей во время акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей в рамках благотворительной акции "Наши дети" посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Это своеобразный марафон добра, тепла и любви от сердца к сердцу в преддверии самого сказочного праздника. Депутаты уже по сложившейся традиции направляются в гости не с пустыми руками: несут с собой теплые слова и пожелания, приятные сюрпризы и вкусные подарки", - рассказали в пресс-службе.

Общение получилось душевным и доброжелательным, детки подготовили творческие номера и с радостью встречали гостей.

"Мы не в первый раз приезжаем к ребятам и каждый раз ждем с нетерпением этой встречи. Мы уже стали друзьями, всегда интересуемся их успехами и гордимся достижениями, - отметила депутат Людмила Кананович. - Здесь живут талантливые ребята и работают профессионалы с большим сердцем. Каждая встреча - это невероятная эмоциональная отдача, которая дарит ощущение счастья и, конечно же, чуда. Добро и счастье как сообщающиеся сосуды. Помогайте, поддерживайте и становитесь счастливыми".-0-