Депутаты передали антисептики психоневрологическому дому-интернату для престарелых в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей посетили психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №3 Минска и передали необходимые средства защиты в борьбе с COVID-19, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Традиционно депутатский корпус курирует социальные учреждения, где находятся пожилые граждане. В частности, сегодня мы передали антисептические вещества и все необходимое по запросу психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов №3 Минска. Самое главное, чтобы в таких непростых эпидемиологических условиях этим учреждениям была оказана вся необходимая помощь. Депутаты по поручению Президента по всей стране за это отвечают. Мы готовы оказать любую помощь и находимся с руководителями этих социальных учреждений на постоянной связи", - рассказал Сергей Клишевич.

Парламентарий добавил: сегодня каждый из нас должен соблюдать меры профилактики COVID-19. "Вся необходимая информация гражданам донесена максимально. Выбор, конечно, за каждым. А что касается таких незащищенных категорий, которые подвержены наибольшему риску, то здесь государство делает все возможное, чтобы минимизировать последствия заражения этих людей", - подчеркнул он.-0-