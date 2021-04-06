Депутаты посадили сосны и березы на 2,7 га в Логойском районе

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей присоединились сегодня к республиканской добровольной акции "Неделя леса", приуроченной к Году народного единства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Участие в "Неделе леса" для депутатов давно уже стало доброй традицией, нынешняя акция 10-я.

Мероприятие прошло в Логойском лесхозе Министерства лесного хозяйства (Красно-Швабское лесничество). Парламентарии посадили саженцы сосны и березы на 2,7 га.

Главные цели широкомасштабной акции - пропаганда рачительного отношения к лесу как к национальному богатству, привлечение общественности к решению общегосударственных задач по усилению экологической, экономической и социальной роли лесов. Акция дает возможность поближе познакомиться с лесным хозяйством, узнать, какими усилиями создаются и сохраняются леса.-0-

Фото пресс-службы Палаты представителей