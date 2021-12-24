Депутаты утвердили программу социально-экономического развития Минска на пятилетку

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программу социально-экономического развития города Минска на 2021-2025 годы утвердили депутаты Мингорсовета сегодня на очередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект разработан с учетом положений республиканской программы на пятилетку и государственных программ социально-экономической направленности.

Председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович отметил, что программа направлена на достижение главной цели текущего пятилетия - "приоритетное развитие сфер, дающих наибольший мультипликативный эффект для обеспечения роста благосостояния и улучшения условий жизни населения, на основе повышения конкурентоспособности экономики информационно-инновационной направленности, активизации рыночных институтов и обеспечения социальной стабильности".

В программе дана оценка достигнутого уровня социально-экономического развития столицы в 2016-2020 годах, определены цели и приоритеты развития на новый период, отражены ключевые меры и механизмы по решению поставленных задач, указаны риски и возможности их влияния на социально-экономическое развитие города.

Что касается основных экономических показателей и их прогноза на новую пятилетку, то номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2021 году к предыдущему выросла - 107,2%, а в 2025 году к предыдущему должна составить 109,1%, к 2020 - 149,1%.

Инвестиции в основной капитал в 2025 году к 2020 должны вырасти на 22,4% (ежегодно прибавляя), совокупные поступления доходов консолидированного бюджета Минска - на 54,8%.

Планируется создание и расширение инновационных производств, развитие научно-технологических парков, наукоемких производств. Продолжится внедрение новых методов лечения в здравоохранении, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты.

Запланирован ввод в эксплуатацию 3 млн кв.м жилья, вокруг которого планируется формирование необходимой инфраструктуры.

Определены основные экспортные направления с акцентом на освоение новых рынков сбыта.

Увеличится количество объектов торговли и общепита - на 750 и 560 единиц соответственно. Планируется развитие сетевого бизнеса в сфере общественного питания, для гарантии качества обслуживания по единому стандарту. Предприятия бытового обслуживания по типу мультисервисных точек будут преимущественно создаваться на базе крупных торговых центров. Появится порядка 100 таких новых объектов.

Планируется и совершенствование транспортной инфраструктуры города. В 2022 году на ряде улиц дополнительно обустроят выделенные полосы для общественного транспорта. В 2023 году планируется запустить движение по участку третьей ветки минского метро - от станции "Ковальская Слобода" до "Слуцкого гостинца". Продолжится переход на электрические экологичные виды общественного транспорта.

Запланированы и объемы капитальных, текущих ремонтов жилфонда, благоустройства подъездов и придомовых территорий. В домах заменят свыше 1,5 тыс. лифтов. И будет осуществлен стопроцентный перевод на водоснабжение города из подземных источников.

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