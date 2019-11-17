Депутаты в своей работе должны уделять внимание сохранению традиционных ценностей - настоятельница монастыря

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Депутаты в своей работе должны уделять внимание сохранению мира, семьи, традиционных ценностей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

В монастырь с переносной урной для голосования прибыли представители участковой избирательной комиссии №6 Гродненского-Центрального округа №51. Насельницы монастыря в выборах участвуют постоянно.

Члены избирательной комиссии №6 Гродненского-Центрального округа №51 Елена Кондакова и Юрий Городко доставили в Свято-Рождество-Богородицкий cтавропигиальный женский монастырь урну для голосования

"Не имеет значения: в светском обществе ли, в монастыре ли живем мы, каждый из нас прежде всего является гражданином своей страны. Мы приходим в обитель для того, чтобы своей скромной, посильной молитвой облегчить жизнь живущих в миру", - объяснила игуменья Гавриила. Она подчеркнула, что суть монашества заключается и в том, чтобы молитвами оберегать живущих в миру от различных искушений, скорбей и таким образом помочь облегчить им духовную жизнь.

Настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого cтавропигиального женского монастыря игумения Гавриила

Перед тем как отдать свой голос, монахини внимательно ознакомились с программами кандидатов в депутаты. Важно, по словам настоятельницы, сделать правильный выбор.

Часть из более чем 70 голосующих по месту жительства на этом участке — насельницы монастыря. Они в выборах участвуют постоянно

"К сожалению, ситуация такая, что сегодня существуют попытки насаждения всякой греховной грязи. Наша общая задача сделать так, чтобы всего этого у нас в стране было меньше. Поэтому и наш наказ к депутатам: работайте во благо всех людей и своего любимого отечества. Спешите туда, где нуждаются в вашей помощи", - отметила игуменья Гавриила. По ее словам, важно депутатам уделять внимание сохранению в стране традиционных семейных ценностей, которые являются основой любого здорового общества.-0-

Фото Леонида Щеглова