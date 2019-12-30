Депутаты Витебского горсовета приняли бюджет на 2020 год

30 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Депутаты Витебского городского Совета депутатов приняли сегодня на сессии городской бюджет на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития, учтены изменения в налоговом и бюджетном законодательстве. Бюджет сформирован по доходам в размере Br326,6 млн, расходная часть - чуть более Br345,1 млн. Структура не меняется: основные поступления обеспечивают подоходный налог, налоги на недвижимость, добавленную стоимость и прибыль.

Траты на социальную отрасль составят более 70% - Br251 млн с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 11%. Первоочередные расходы - оплата труда, продуктов питания, приобретение лекарств, медицинских изделий, трансферты населению, субсидирование коммунальных и транспортных услуг.

Крупнейшими отраслями по объему направляемых средств станут образование (Br189,3 млн), ЖКХ (Br57,6 млн), здравоохранение (Br47,4 млн) без учета расходов на строительство.-0-