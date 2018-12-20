Депутаты Витебского областного совета утвердили бюджет региона на 2019 год

20 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Депутаты Витебского областного совета утвердили сегодня на заседании сессии проект бюджета региона на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Об особенностях областного бюджета на следующий год доложил начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев. По его словам, в основу бюджета Витебской области положены параметры прогноза социально-экономического развития на предстоящий год и оценка исполнения бюджета в текущем году. Основными доходными источниками останутся подоходный налог, налоги на добавленную стоимость, на собственность и на прибыль. В совокупности эти платежи сформируют собственную доходную часть бюджета на 84%. Особенностью 2019 года станет передача в бюджет региона межбюджетного трансферта в размере Br43,9 млн на финансирование мероприятий по ускоренному развитию производственного потенциала Оршанского района и его социальной сферы.

Объем расходов местных бюджетов области на 2019 год определен в сумме Br2 млрд 188 млн. Почти 90% расходов бюджета области связаны с конкретными программными мероприятиями. 71% расходов бюджета придется на социально защищенные статьи. В структуре бюджета расходы на отрасли социально-культурной сферы составят 67%, или Br1 млрд 464 млн. Финансирование отрасли здравоохранения определено в размере Br550 млн, образования - Br708 млн, социальной политики - Br112 млн. При реализации последнего направления основная часть средств будет предназначена для содержания домов-интернатов и центров социального обслуживания.

В проект бюджета региона также включены расходы на финансирование государственных природоохранных учреждений и мероприятий, в том числе на озеленение и борьбу с борщевиком Сосновского. Кроме того, изыскана возможность выделения средств на строительство пожарного депо в Полоцке, приобретение двух пожарных автолестниц, ремонт Музея боевого содружества в Россонах и финансирование мероприятий по ряду других объектов. Отдельные корректировки дополнительно будут внесены при доработке проекта.

"Предлагаемое распределение ресурсов бюджета способствует региональному развитию, предопределяя при этом бережное и экономное использование каждого бюджетного рубля", - подчеркнул Геннадий Гребнев.-0-