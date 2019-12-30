Депутаты Витебского облсовета утвердили инвестпрограмму на 2020 год

30 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На финансирование объектов капитального строительства по инвестиционной программе Витебской области на 2020 год будет направлено Br99,7 млн из средств областного бюджета и республиканских субвенций, что почти на Br30 млн больше по сравнению с нынешним годом. Документ утвержден сегодня на внеочередной сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

О главных объектах, которые вошли в программу, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Шидловский. По его словам, главное внимание уделено дальнейшему наращиванию жилищного строительства, обеспечению жилых районов социально ориентированными объектами, а также финансированию работ по объектам с высокой степенью готовности и планируемых к вводу в эксплуатацию в 2020 году. Около Br74 млн являются целевыми и будут направлены на возведение жилья, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе по государственным программам "Чистая вода", "Комфортное жилье и благоприятная среда".

В сфере здравоохранения средства будут направлены на завершение работ по хирургическому корпусу Витебского областного клинического онкологического диспансера, реконструкцию Центра медицинской реабилитации воинов-интернационалистов в Витебске, изготовление проектной документации на строительство поликлиники в Орше. Продолжится финансирование строительства нового спального корпуса в детском реабилитационном центре "Жемчужина". Также запланированы средства на реконструкцию спортивных объектов в Оршанском районе, мемориального комплекса "Прорыв" в Ушачах, Свято-Духова женского монастыря (Витебск). Одним из главных объектов в областном центре является Полоцкий путепровод, ввод в эксплуатацию которого намечен на следующий год. Стоимость объекта составляет Br100 млн, из них в 2019 году освоено Br40 млн.-0-