Деревня - это я. История женщины, которая стала последней жительницей села Волчки

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 14 ноября 2021
Минск Переменная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:30 Хорваты победили россиян и вышли в финал футбольного чемпионата мира Спорт
18:52 Фигуристка Милана Ромашева заняла шестое место на турнире серии "Челенджер" в Австрии Спорт
18:22 Белорусские самбисты заняли третье место в командном зачете ЧМ в Узбекистане Спорт
18:00 Инфокампания о доступности медпомощи людям с диабетом будет проходить до 2023 года Общество
18:00 Dubai Airshow: белорусско-российское военно-техническое сотрудничество набирает обороты Экономика
17:47 Михеев: Запад вспоминает про международное право тогда, когда ему это выгодно Общество
17:43 В Сербии перевернулся автобус с мигрантами: есть погибшие В мире
17:40 Беженцы на границе: белорусы нам очень сильно помогают, дают еду, теплую одежду Общество
17:30 Деревня - это я. История женщины, которая стала последней жительницей села Волчки Регионы
17:16 Белорусские баскетболистки одержали вторую победу в квалификации ЧЕ Спорт
17:05 Сотрудничество Беларуси с Саудовской Аравией и ОАЭ получило импульс на форуме в Дубае Экономика
16:48 Сборная Беларуси по мини-футболу отправилась в Сербию на матч плей-офф ЧЕ Спорт
16:29 Макей и Боррель провели телефонный разговор о ситуации на белорусско-польской границе Политика
16:17 Израильский политолог о ситуации на границе: это все польская провокация Общество
16:05 Шевцов: а если тысячи курдов пойдут ломать польскую "стену" в поисках немецких автобусов Общество
15:53 Эпидситуация в Беларуси позволяет выводить отделения больниц из ковидного режима Общество
15:25 Австрия с 15 ноября вводит локдаун для непривитых от коронавируса В мире
15:19 Председатель Госкомвоенпрома принял участие в открытии выставки Dubai Airshow-2021 Экономика
15:18 Эндокринолог об опасности лишнего веса и роли витамина D при диабете Общество
15:11 "Мир" будет вести прямые включения с границы между Беларусью и Польшей Общество
15:00 Дзермант: возле границы рыскают польские националисты, нацеленные на отлов и избиение беженцев Общество
14:49 Польский журналист о ситуации на белорусско-польской границе: это за гранью понимания Общество
14:44 Иво Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на турнире в Финляндии Спорт
14:37 Финская лыжница Пярмякоски выиграла гонку на 10 км на домашнем турнире Спорт
14:30 В лагерь беженцев на белорусско-польской границе прибыл гуманитарный груз Общество
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1886 пациентов с COVID-19, выписаны 2915 Общество
14:08 Военные Украины заявили, что будут уничтожать беженцев в случае прорыва границы В мире
14:06 Польская сторона вытеснила "зажатую" у пункта пропуска Кузница группу беженцев в Беларусь Общество
13:59 Путин: Россия готова помочь в разрешении миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС В мире
13:59 Петровский: Варшава пытается максимально эскалировать ситуацию и дискриминировать Беларусь Общество
Все новости
Все новости
Регионы
14 ноября 2021, 17:30

Деревня - это я. История женщины, которая стала последней жительницей села Волчки

Татьяна Стреж с любимой лошадью
Татьяна Стреж с любимой лошадью

Село Волчки в Вилейском районе даже в советские времена не могло похвастаться большим количеством жителей – было там всего с десяток хат. А четыре года назад в деревне осталась только 69-летняя Татьяна Стреж. Как ей живется в одиночестве, чего больше всего не хватает и почему она наотрез отказывается перебираться на зиму в город к детям?

Возвращение в панский дом

Найти хату Татьяны Валерьяновны не составляет труда, она стоит на небольшом пригорке, возвышаясь над всей деревней. Подобное расположение неудивительно: еще в XVIII веке в Волчках поселилась семья помещиков, которые и возвели здесь постройку.

– Знаю, что во время войны с Наполеоном в 1812 году в этом доме прятали раненых русских солдат, – рассказывает единственная жительница Волчков. – Когда пришла советская власть, здешнего пана забрали в тюрьму в Вилейку, где он сгинул. После этого половину хаты отдали под начальную школу, а во второй части разрешили жить его жене.

Как раз в эту школу пришла работать мама Татьяны Стреж, которой бывшая помещица сдавала одну из комнат. Вскоре пожилая женщина умерла, затем закрылась и четырехлетка.

– Мама, которая хотела, чтобы все ее четверо детей жили и работали здесь, пошла в районо и попросила выкупить дом, однако мы все равно разъехались: кто в соседнюю деревню, кто в Вилейку, а я – в Минск, чтобы в аэроклуб ходить. Всю жизнь мечтала стать летчицей, – вспоминает Татьяна Валерьяновна.

Однако не довелось. Сперва не взяли из-за проблем со зрением, а на следующий год не было набора девушек на летное отделение: пришлось довольствоваться прыжками с парашютом. Попутно отучилась в строительном училище, чтобы возводить высотные дома.

– После сокращения на работе оказалась на конюшне в Ратомке, где и трудилась всю жизнь, – говорит Татьяна Стреж. – Учитывая, что я старшая в семье, ближе всех к пенсии, решили, что буду смотреть состарившуюся маму. Сначала жили с ней в Минске, а когда мне исполнилось 55, она предложила переехать в Волчки.

"Для автолавки вешаю яркий пакет на забор"

Возвращались женщины не в пустующую деревню: в трех-четырех хатах жили бабульки. Со временем их, как и мамы нашей героини, не стало.

Несмотря на возраст, Татьяна Валерьяновна держит большое хозяйство: кур, двух свиней, корову, лошадь, поэтому ее день расписан от зари до зари.

– Утром встану, натоплю хату, перекрещусь да пойду всех кормить. Потом корову нужно подоить, лошадь навязать. Пока все сделаю – взмокну. Домой приду, переоденусь, позавтракаю да сажусь за телефон – обзваниваю знакомых. Может, кто в гости придет или меня позовет. Если все заняты, по деревне прогуляюсь или на конике прокачусь, чтобы не застаивался, ему постоянное движение надо. Летом еще огород добавляется, сено нужно заготовить. Скучать некогда, – описывает свой распорядок дня сельчанка.

Помимо перечисленной живности, у нее еще две собаки – немецкая овчарка по кличке Багира, которая вместе с хозяйкой живет в доме, и пока безымянный щенок, охраняющий двор. А еще 12 котов!

– Расплодились в пустых хатах, а потом приходят. Да все красивые такие! И мышей хорошо ловят. Вот я их и подкармливаю. Может, кому надо? Я готова некоторых отдать и даже доплатить, чтоб забрали, – шутит хозяйка.

Дефицита в общении с людьми Татьяна Валерьяновна не испытывает. К ней регулярно приезжают дети из города, братья из соседних деревень, подружки из Минска. А бывает, сама запрягает коня и отправляется в гости к родственникам и знакомым. Раз в неделю почтальон приносит свежую прессу, после Рождества регулярно заглядывает батюшка, а автолавка так и вовсе приезжает чуть ли не каждый день. При необходимости сюда без проблем может добраться фельдшер из ФАП.

– Когда мне что-то нужно купить, вешаю яркий пакетик на забор – это знак, что необходимо остановиться и посигналить, а то я могу задремать и проспать их приезд, – делится своими ноу-хау Татьяна Валерьяновна. – Единственная проблема – в Людвиново закрылась банковская касса, поэтому теперь, чтобы пенсию получить и заплатить за вывоз мусора, нужно в Ерхи ехать, а это 9 километров. На лошади недалеко, конечно, но в Людвиново я еще к подружкам на кофе заезжала, а теперь приходится к ним отдельно выбираться.

"Сын предлагал интернет подключить, но я им пользоваться не буду – глаза слабые. Только телевизор смотрю да книжки с газетами читаю".

Комментарий

Председатель Людвиновского сельсовета Наталья Шевелева:

– На территории нашего сельсовета 35 населенных пунктов, в семи из них (Боровые, Волчки, Горбачево, Лозовые, Манихи, Субочи, Юдевщина) проживает пять и менее человек. Тем не менее о них никто не забывает. Туда регулярно приезжают автомагазины Дзержинского филиала Минского областного потребительского общества. Также по заявкам организуется работа передвижного медицинского комплекса от Вилейской ЦРБ. Для нас не важно, сколько в населенном пункте осталось жителей. Если там есть люди, они будут получать то же обслуживание, что и в агрогородке.

"Мы сами виноваты, что так получилось"

Жить одной в деревне, признается Татьяна Стреж, ей не страшно. В Волчках редко появляются незнакомцы.

– У меня тут, с большего, спокойно все. Хотя, конечно, инциденты всякие бывали. Однажды на лошади подвезла мужика, так он потом ночью пьяный ко мне ломился. Не знаю, что хотел: его собака напугала. Цыгане еще, бывает, днем ходят, но я хату закрываю от греха подальше. А так бояться нечего. Дом ведь намоленный: помещики тут два раза в день молились, да и я постоянно молитву читаю перед сном.

Переезжать в город к детям она категорически отказывается, хотя уже не раз приглашали:

– Что мне там делать?

В городе же задохнуться можно! Уже б, наверное, кряхтеть начала от болячек, если бы переехала. А тут выйдешь утром, вздохнешь полной грудью – здоровье так и прет. Тем более лес рядом. А это грибы, ягоды – натуральное питание.

В жизни в пустынной деревне наша героиня видит немало плюсов. К примеру, сено для коровы теперь можно заготавливать где хочешь, а не как раньше, на отдельно выделенных участках. А еще нет надоедливых соседей.

На вопрос, обидно ли ей, что Волчки практически вымерли, Татьяна Валерьяновна отвечает философски:

– А на кого обижаться? Мое поколение само виновато, что так получилось. Все тогда уезжали в город в поисках лучшей жизни, потому что в деревне никогда не было легко. Оставались только старики. Поэтому это логичный исход.

Вадим БАННЫЙ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Вилейка Минская область
Новости рубрики Регионы
Общественность Минска отправила гуманитарный груз на белорусско-польскую границу
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости установят на 14 участках в Минске
ФОТОФАКТ: В Гомеле проходит открытый республиканский турнир по спортивным бальным танцам "GOMEL OPEN"
Три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин установили в лагере беженцев
Духовность и патриотизм. Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?
Фото из архива Движение на Старом мосту в Гродно ограничат из-за ремонтных работ
Главное
Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе
О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Лукашенко
Макей и Боррель провели телефонный разговор о ситуации на белорусско-польской границе
Эпидситуация в Беларуси позволяет выводить отделения больниц из ковидного режима
Топ-новости
Лукашенко: мы такие операции проводим в защиту нашей безопасности, что никакому Западу не снилось
ФОТОФАКТ: Седьмой день беженцев на белорусско-польской границе
В лагерь беженцев на белорусско-польской границе прибыл гуманитарный груз
Израильский политолог о ситуации на границе: это все польская провокация
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1886 пациентов с COVID-19, выписаны 2915
Дзермант: возле границы рыскают польские националисты, нацеленные на отлов и избиение беженцев
Лискович: сегодня ночь в лагере беженцев прошла спокойно
Эндокринолог об опасности лишнего веса и роли витамина D при диабете
Белорусские ортопеды оказали помощь мальчику без ног из лагеря беженцев
ГПК: белорусская сторона делает все для обеспечения лагеря беженцев необходимым
Боровик: мы противостоим угрозам коллективного Запада в рамках Союзного государства
Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла первое место на турнире в Латвии
Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград на ЧЕ среди кадетов и юниоров в Черногории
Духовность и патриотизм. Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?
"Цель - демонизировать Беларусь". Макей высказался о закрытых консультациях СБ ООН по беженцам
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.