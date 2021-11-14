Деревня - это я. История женщины, которая стала последней жительницей села Волчки

Село Волчки в Вилейском районе даже в советские времена не могло похвастаться большим количеством жителей – было там всего с десяток хат. А четыре года назад в деревне осталась только 69-летняя Татьяна Стреж. Как ей живется в одиночестве, чего больше всего не хватает и почему она наотрез отказывается перебираться на зиму в город к детям?

Возвращение в панский дом

Найти хату Татьяны Валерьяновны не составляет труда, она стоит на небольшом пригорке, возвышаясь над всей деревней. Подобное расположение неудивительно: еще в XVIII веке в Волчках поселилась семья помещиков, которые и возвели здесь постройку.

– Знаю, что во время войны с Наполеоном в 1812 году в этом доме прятали раненых русских солдат, – рассказывает единственная жительница Волчков. – Когда пришла советская власть, здешнего пана забрали в тюрьму в Вилейку, где он сгинул. После этого половину хаты отдали под начальную школу, а во второй части разрешили жить его жене.

Как раз в эту школу пришла работать мама Татьяны Стреж, которой бывшая помещица сдавала одну из комнат. Вскоре пожилая женщина умерла, затем закрылась и четырехлетка.

– Мама, которая хотела, чтобы все ее четверо детей жили и работали здесь, пошла в районо и попросила выкупить дом, однако мы все равно разъехались: кто в соседнюю деревню, кто в Вилейку, а я – в Минск, чтобы в аэроклуб ходить. Всю жизнь мечтала стать летчицей, – вспоминает Татьяна Валерьяновна.

Однако не довелось. Сперва не взяли из-за проблем со зрением, а на следующий год не было набора девушек на летное отделение: пришлось довольствоваться прыжками с парашютом. Попутно отучилась в строительном училище, чтобы возводить высотные дома.

– После сокращения на работе оказалась на конюшне в Ратомке, где и трудилась всю жизнь, – говорит Татьяна Стреж. – Учитывая, что я старшая в семье, ближе всех к пенсии, решили, что буду смотреть состарившуюся маму. Сначала жили с ней в Минске, а когда мне исполнилось 55, она предложила переехать в Волчки.

"Для автолавки вешаю яркий пакет на забор"

Возвращались женщины не в пустующую деревню: в трех-четырех хатах жили бабульки. Со временем их, как и мамы нашей героини, не стало.

Несмотря на возраст, Татьяна Валерьяновна держит большое хозяйство: кур, двух свиней, корову, лошадь, поэтому ее день расписан от зари до зари.

– Утром встану, натоплю хату, перекрещусь да пойду всех кормить. Потом корову нужно подоить, лошадь навязать. Пока все сделаю – взмокну. Домой приду, переоденусь, позавтракаю да сажусь за телефон – обзваниваю знакомых. Может, кто в гости придет или меня позовет. Если все заняты, по деревне прогуляюсь или на конике прокачусь, чтобы не застаивался, ему постоянное движение надо. Летом еще огород добавляется, сено нужно заготовить. Скучать некогда, – описывает свой распорядок дня сельчанка.

Помимо перечисленной живности, у нее еще две собаки – немецкая овчарка по кличке Багира, которая вместе с хозяйкой живет в доме, и пока безымянный щенок, охраняющий двор. А еще 12 котов!

– Расплодились в пустых хатах, а потом приходят. Да все красивые такие! И мышей хорошо ловят. Вот я их и подкармливаю. Может, кому надо? Я готова некоторых отдать и даже доплатить, чтоб забрали, – шутит хозяйка.

Дефицита в общении с людьми Татьяна Валерьяновна не испытывает. К ней регулярно приезжают дети из города, братья из соседних деревень, подружки из Минска. А бывает, сама запрягает коня и отправляется в гости к родственникам и знакомым. Раз в неделю почтальон приносит свежую прессу, после Рождества регулярно заглядывает батюшка, а автолавка так и вовсе приезжает чуть ли не каждый день. При необходимости сюда без проблем может добраться фельдшер из ФАП.

– Когда мне что-то нужно купить, вешаю яркий пакетик на забор – это знак, что необходимо остановиться и посигналить, а то я могу задремать и проспать их приезд, – делится своими ноу-хау Татьяна Валерьяновна. – Единственная проблема – в Людвиново закрылась банковская касса, поэтому теперь, чтобы пенсию получить и заплатить за вывоз мусора, нужно в Ерхи ехать, а это 9 километров. На лошади недалеко, конечно, но в Людвиново я еще к подружкам на кофе заезжала, а теперь приходится к ним отдельно выбираться.

"Сын предлагал интернет подключить, но я им пользоваться не буду – глаза слабые. Только телевизор смотрю да книжки с газетами читаю".

Комментарий

Председатель Людвиновского сельсовета Наталья Шевелева:

– На территории нашего сельсовета 35 населенных пунктов, в семи из них (Боровые, Волчки, Горбачево, Лозовые, Манихи, Субочи, Юдевщина) проживает пять и менее человек. Тем не менее о них никто не забывает. Туда регулярно приезжают автомагазины Дзержинского филиала Минского областного потребительского общества. Также по заявкам организуется работа передвижного медицинского комплекса от Вилейской ЦРБ. Для нас не важно, сколько в населенном пункте осталось жителей. Если там есть люди, они будут получать то же обслуживание, что и в агрогородке.

"Мы сами виноваты, что так получилось"

Жить одной в деревне, признается Татьяна Стреж, ей не страшно. В Волчках редко появляются незнакомцы.

– У меня тут, с большего, спокойно все. Хотя, конечно, инциденты всякие бывали. Однажды на лошади подвезла мужика, так он потом ночью пьяный ко мне ломился. Не знаю, что хотел: его собака напугала. Цыгане еще, бывает, днем ходят, но я хату закрываю от греха подальше. А так бояться нечего. Дом ведь намоленный: помещики тут два раза в день молились, да и я постоянно молитву читаю перед сном.

Переезжать в город к детям она категорически отказывается, хотя уже не раз приглашали:

– Что мне там делать?

В городе же задохнуться можно! Уже б, наверное, кряхтеть начала от болячек, если бы переехала. А тут выйдешь утром, вздохнешь полной грудью – здоровье так и прет. Тем более лес рядом. А это грибы, ягоды – натуральное питание.

В жизни в пустынной деревне наша героиня видит немало плюсов. К примеру, сено для коровы теперь можно заготавливать где хочешь, а не как раньше, на отдельно выделенных участках. А еще нет надоедливых соседей.

На вопрос, обидно ли ей, что Волчки практически вымерли, Татьяна Валерьяновна отвечает философски:

– А на кого обижаться? Мое поколение само виновато, что так получилось. Все тогда уезжали в город в поисках лучшей жизни, потому что в деревне никогда не было легко. Оставались только старики. Поэтому это логичный исход.

Вадим БАННЫЙ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней".-0-