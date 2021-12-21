"Дерево знаний" появилось у Белорусско-Российского университета в Могилеве

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве у главного учебного корпуса Белорусско-Российского университета появился новый архитектурный объект, символизирующий дерево знаний. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель первичной профсоюзной организации студентов БРУ Марина Беляева.
"История "Дерева знаний" началась еще весной. Тогда профсоюз образования и науки запустил конкурс среди первичных профсоюзных организаций студентов учреждений высшего образования. Один из выпускников Белорусско-Российского университета Владимир Далимаев и разработал наше "Дерево знаний". Среди 13 первичек проект БРУ стал победителем республиканского конкурса", - рассказала Марина Беляева.
Позже началась реализация проекта. "Ребята представляли технический университет, дерево у нас необычное. Оно выполнено из металла - в создании этой конструкции вузу помогал Могилевский завод лифтового машиностроения. На ветках дерева - стилизованные листья, напоминающие шестеренки. На каждой из семи ветвей представлены эмблемы факультетов. Венчает конструкцию медальон, посвященный 100-летию отраслевого профсоюза", - добавила Марина Беляева.
Сегодня в торжественной обстановке состоялось открытие нового архитектурного объекта. На церемонии присутствовали председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Владимир Поздняков, председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Людмила Старостина, ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков и студенты вуза.-0-