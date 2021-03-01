Держатели карточек Mastercard могут оплатить проезд на некоторых станциях метро с помощью биометрии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта для держателей карточек Mastercard всех банков Беларуси начинает работать сервис оплаты проезда с использованием технологии распознавания лиц на станциях метро "Немига", "Институт культуры" и "Площадь Ленина". Об этом БЕЛТА сообщили в ОАО "АСБ Беларусбанк".

Ранее презентованный Беларусбанком инновационный проект "Смотри и проходи" позволяет осуществлять аутентификацию пассажиров и оплату проезда в режиме реального времени не больше чем за две секунды.

Для оплаты проезда в метро нужно всего лишь посмотреть на биометрический терминал, предварительно выполнив несколько простых шагов. В частности, скачать и установить приложение М-банкинг Беларусбанка. Выбрать вкладку "Смотри и проходи", сфотографировать свое лицо перед поездкой. При переходе через турникет биометрическая система считает черты лица, а с платежной карточки спишется оплата.

Воспользоваться новой услугой могут клиенты любого банка страны. Для этого с помощью смс-банкинга нужно добавить свою карточку в приложение М-банкинга в любом инфокиоске Беларусбанка.

Подробнее о сервисе "Смотри и проходи" можно прочесть на сайте Беларусбанка.-0-