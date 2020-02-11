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11 февраля 2020, 21:57

Держателям облигаций "Тамбаза" разъяснили механизм начисления доплат

Ирина Гонтарева. Фото из архива
Ирина Гонтарева. Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Держатели облигаций "Тамбаза" встретились сегодня с представителями Мингорисполкома, администрации и УКС Советского района Минска. Дольщикам объяснили механизмы начисления доплат по второй очереди жилого комплекса "Аркадия", передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее по объектам долгостроя была проведена экспертиза и разработана проектно-сметная документация. Согласно результатам экспертизы, готовность объектов второй очереди жилого комплекса "Аркадия" составляет 58%. В июле 2020 года планируют завершить строительные работы, в сентябре - сдать его в эксплуатацию. По словам главы Советского района Юрия Трущенко, продолжается сбор предложений от дольщиков для внесений изменений в указ №430. Произведен расчет доплат по предварительной стоимости одного кв. м, которые составляют Br703. "Br703 - не стоимость достройки, а максимальный размер доплат. Окончательная стоимость жилого дома и окончательная стоимость квадратного метра будет сформирована после обмера БРТИ и после ввода объекта в эксплуатацию", - пояснил директор УКС Советского района Валерий Минченков. Первый платеж для дольщиков будет определен в размерах Br250-280 за один кв. м в зависимости от общей площади жилья. УКС Советского района начал рассылать приглашения для заключения договоров долевого строительства. С момента их получения дольщики могут принять решение в течение 60 дней.

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева ознакомила дольщиков с уже подготовленными корректировками, которые планируют внести в указ №430. Так, одно из дополнений дает возможность тем, кто не сможет доплатить, заключить сделку "уступка-требование" с любым лицом (не родственником). Еще одна корректировка может гарантировать, что если на дату приемки в эксплуатацию дома его фактическая стоимость окажется ниже цены договора и цены объекта долевого строительства, застройщик произведет перерасчет. Во время встречи звучали и другие предложения для внесения в документ, от которого зависит дальнейшая судьба долгостроя и держателей облигаций.

По указу №430 достраивать проблемные многоэтажки в квартале улиц М.Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - переулка Верхнего (2-я очередь) и в квартале улиц М.Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной (4-я очередь) поручено УКС Советского района Минска. Для завершения строительства домов Минский горисполком выделяет возвратную бюджетную ссуду в Br30 млн. Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% сметной стоимости строительства).

Ранее столичной финансовой милицией было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора совместного общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что бывший гендиректор СООО "Тамбаз" использовал не по назначению денежные средства, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства двух жилых домов в границах улиц Богдановича - Амурской - Тургенева - Тиражной и улиц Богдановича - Корш-Саблина - Тургенева - переулка Верхнего. Эти деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО "Тамбаз". В результате фирма не исполнила обязательства по строительству профинансированных объектов, что повлекло причинение ущерба покупателям жилищных облигаций на сумму Br21,5 млн и существенного вреда государственным интересам в социальной сфере.-0-

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