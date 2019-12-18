Десант Дедов Морозов - витебские спасатели необычно поздравят детей с праздниками

18 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Деды Морозы - спасатели сегодня десантируются с крыши Витебской детской областной клинической больницы, чтобы поздравить болеющих детей с приближающимися праздниками, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В роли зимних волшебников выступят спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь". Они с помощью альпинистского снаряжения спустятся с крыши учреждения здравоохранения и будут приветствовать мальчишек и девчонок через окна палат.

Главный Дед Мороз вместе со Снегурочкой будут поздравлять маленьких пациентов внутри здания. Они пройдут по отделениям больницы, чтобы лично их поприветствовать и раздать сладкие подарки, обучающие книжки и раскраски по безопасности. В актовом зале детской больницы будет организован предновогодний интерактив с обучающими мероприятиями.

Во время республиканской акции "Безопасный Новый год" в декабре работники МЧС проводят профилактические мероприятия, направление на предупреждение несчастных случаев в предновогоднее время.-0-