Десантирование водолазов и тушение пожара с самолета - МЧС покажет яркое шоу в Витебске

23 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работники МЧС готовят зрелищное шоу к областному фестивалю-ярмарке "Дажынкі-2020" в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Местом проведения мероприятия, которое состоится 26 сентября, станет набережная у мемориального комплекса на площади Победы. В обширной программе, которая развернется в пределах акватории Западной Двины, будет задействовано много людей и специальной техники различного назначения. Спасатели смоделируют несколько ситуаций, в которых необходима их помощь, и покажут свое мастерство. Так, самолет Ан-2, вертолеты Ми-8 и Ми-26 с водосливными устройствами, следующие от моста им.Кирова, проведут условное тушение пожара. Состоится демонстрация десантирования двух водолазов-спасателей на воду беспосадочным способом и спасательной парашютно-десантной группы, эвакуация заблокированного человека с крыши здания, элементов управления пожарными автолестницами и выступление флайбордиста. Организаторы обещают и другие интересные сюрпризы.

"Для зрителей это будет эффектное, зрелищное шоу. Для наших работников - демонстрация своей повседневной работы", - добавили в МЧС.-0-