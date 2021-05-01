Десять футбольных полей и площадок введут в Гомельской области в этом году

1 мая, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Десять футбольных полей и площадок построят и реконструируют в Гомельской области в этом году, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома на открытии футбольного поля спортивной арены Калинковичской СДЮШОР №2, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируем ввести еще 10 площадок разного уровня. Это три футбольных стадиона (в Добруше, Рогачеве, Чечерске), две мини-площадки (в Гомеле и Речице), пять футбольных площадок по социальному проекту "Bonfesto - детям" - в Лельчицком, Мозырском, Октябрьском, Наровлянском, Жлобинском районах", - озвучил планы Геннадий Соловей.

Он выразил уверенность, что на новых спортивных аренах будут сформированы новые команды, которые взойдут на пьедесталы различных соревнований.

Заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко добавил, что в стране большое внимание уделяют развитию спортивной инфраструктуры. "Эта работа идет по всей стране. Полей будет становиться все больше и больше с каждым годом. И чем больше ребят смогут приходить на спортивные площадки, тем больше будет шансов отыскать звезд, вырастить их", - заключил он.-0-

Фото Сергея Холодилина