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28 ноября 2019, 17:10

Десять котельных на местных видах топлива планируют ввести в Гомельской области в 2020-2025 годах

Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2020-2025 годах планируют ввести в эксплуатацию 10 котельных на местных видах топлива, сообщил сегодня на заседании облисполкома гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрий Згурского, по проекту "Расширение устойчивого энергопользования" в Гомельской области в 2020-м и последующие годы планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции 10 котельных на местных видах топлива суммарной мощностью 53,5 МВт. При этом 9 из них включены и в госпрограмму "Энергосбережение". Объем привлечения заемных средств предполагается в размере 25,3 млн евро.

Реализация в регионе 10 проектов позволит обеспечить замещение около 13 млн куб.м импортируемого пригодного газа в год на сумму Br5,2 млн. Доля потребления местных топливно-энергетических ресурсов в общем балансе котельно-печного топлива после ввода объектов прогнозируется на уровне 52,2%, уточнил Дмитрий Згурский.

При реализации проектов также дополнительно намерены провести модернизацию тепловых сетей, оптимизацию схем теплоснабжения, реконструкцию центральных и устройство индивидуальных тепловых пунктов и т.д. В настоящее время ведется разработка архитектурных проектов, проектно-сметную документацию необходимо получить не позднее 1 февраля 2020 года для дальнейшей подготовки конкурсных торгов.

В нынешнем году в регионе по госпрограмме "Энергосбережение" на 2016-2020 годы запланирован ввод двух теплоисточников, работающих на местных видах топлива, общей мощностью 11,7 МВт. Речь идет о котельных "18-й квартал" в Добруше и по улице Прищепы в Буда-Кошелево. Объем средств на два объекта составляет порядка Br9 млн (Br1 млн - бюджетное финансирование, Br8 млн - средства займа Международного банка реконструкции и развития). По котельной в Добруше в настоящее время оформляются акты ввода объекта. Готовность теплоисточника в Буда-Кошелево составляет около 50%. "Идет отставание от графика выполнения работ из-за более позднего, чем было запланировано, выхода проектно-сметной документации. Предварительно определен срок ввода - 31 декабря. После этого приступят к наладке котельного оборудования", - пояснил руководитель областного ЖКХ.

Дмитрий Згурский подчеркнул, при вводе двух названных объектов годовое увеличение местных видов топлива в 2020 году составит 38 тыс. плотных куб.м. Снижение потребления природного газа ожидается в объеме 6,1 млн кубометров за год на сумму порядка Br2,5 млн. Прогнозируется, что благодаря этому удельный вес местных топливно-энергетических ресурсов в общем балансе увеличится с 45,2% по итогам 2019-го до 47,2% в 2020-м.-0-

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