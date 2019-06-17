Десять новых комбайнов отправились в хозяйства Гомельской области

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Десять новых зерноуборочных комбайнов отправились в наиболее нуждающиеся в обновлении техники хозяйства Гомельской области, сообщил журналистам заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Кулыгин, передает корреспондент БЕЛТА.

Техника станет значительным подспорьем в работе предприятий АПК и приступит к работе в соответствии с потребностями и планами агросектора. Это первая партия комбайнов "Гомсельмаша", включая один на гусеничном ходу, которые в этом году пополнят мехдворы аграриев Брагинского, Ветковского, Буда-Кошелевского, Кормянского, Гомельского, Лоевского и Добрушского районов.

Всего в хозяйства региона к уборочной кампании-2019 планируется отправить 49 зерноуборочных комбайнов. Это 29 единиц классической техники, а также два комбайна на гусеничном и 10 на полугусеничном ходу. "Вопрос с их потребностью остро стоит в тех районах, где поля размещены на низинных участках. Такая техника особенно необходима при уборке кукурузы на зерно, которая обычно проходит в осеннее время и сопровождается дождливой погодой", - сказал Владимир Кулыгин. Планируется отправить по одному комбайну на гусеничном либо полугусеничном ходу во все районы, которые год от года работают в таких условиях.

Также по поручению главы государства в эту уборочную страду на полях Гомельского района предстоит показать в работе восемь газомоторных машин производства "Гомсельмаш". Первую партию в четыре комбайна на предприятии планируют поставить до конца июня, в начале следующего месяца - оставшуюся часть. Также дополнительно приобретена техника для доставки газового топлива.

Комбайн был спроектирован на базе популярной белорусской модели "Палессе". Двигатель работает на газовом топливе, что гораздо экономичнее дизельного. Природный газ - один из самых экологически чистых видов топлива. Также предусмотрена серьезная система защиты комбайна.

На укрепление материально-технической базы сельхозпредприятий региона выделены средства из областного бюджета. Продукцию холдинга "Гомсельмаш" приобретают в лизинг.

Планируется, что в 2019 году автопарк мехдворов сельхозпредприятий региона пополнит свыше 1,5 тыс. единиц новой техники. Речь идет как о крупногабаритных машинах, так и энергонасыщенных тракторах, тракторах малой мощности, грузовых автомобилях МАЗ и др. С начала года более 600 единиц техники уже заступили на службу аграриев.

По словам Владимира Кулыгина, высокопроизводительная техника в первую очередь направляется в те хозяйства, где значительно превышен средний показатель нагрузки на сельхозмашины, а также высока степень их износа. Аналитика потребностей предприятий в сельхозтранспорте определяется специальной компьютерной программой, исходя из внесенных и актуализированных данных.-0-