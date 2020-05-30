Десять новых велогаражей обустроят в Минске в июне

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне на плоскостных стоянках в Минске появятся 10 новых велогаражей. Об этом шла речь сегодня во время прямой телефонной линии заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Дороховича, в Минске продолжается работа по развитию инфраструктуры для велосипедистов. Так, в столице становится все больше велогаражей на плоскостных стоянках, которые устанавливает предприятие "Гаражи, автостоянки и парковки". Всего уже установлено 35 подобных точек для стоянки двухколесного транспорта, еще 10 планируют обустроить в июне. Для этого на территории стоянок собирают мнения: если набирается 10 голосов, принимается решение о необходимости обустройства объекта такого типа.

Помимо этого предлагается определить единый стиль велопарковок и места для шеринговых велосипедов. Эти вопросы могут решить уже к середине июня.

Всего во время телефонной линии было принято 26 обращений от жителей столицы. Большая часть вопросов касалась капремонта жилья и благоустройства территорий.-0-