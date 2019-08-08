Десять объектов недвижимости в Минской области выставят 28 августа на электронные торги

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскоблимущество" выставит 28 августа на электронную торговую площадку Белорусской универсальной товарной биржи "БУТБ-Имущество" десять объектов недвижимости, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Среди объектов несколько зданий школ с подсобными помещениями, столовая, клуб-библиотека, штаб, детский сад, здание учебно-производственного комбината.

Как отметили в комитете, Минская область намерена активнее использовать электронные торги. "В числе основных преимуществ этого вида аукционов - простота механизма, публичность и открытость информации об аукционах и результатах их проведения, добросовестная конкуренция, а также равные права всех участников, обеспечение высокого уровня безопасности сделок и защиты информации, - отмечают в комитете. - Кроме того, участник электронных торгов получает отличный шанс для экономии денежных средств и времени вне зависимости от места их проведения".

Подробную информацию о выставленных на продажу объектах недвижимости можно узнать на сайте комитета "Минскоблимущество" в разделе "Аукционы". -0-