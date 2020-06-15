Десять организаций обеспечили за январь-май пятую часть доходов Брестской области

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поступления десяти крупнейших организаций Брестской области составили за январь-май 2020 года пятую часть доходов региона, сообщили БЕЛТА в областной инспекции МНС.

Десять плательщиков в общей сумме перечислили в бюджет Br121,6 млн, или 19,5% от доходов области. Наиболее весомый вклад в формирование доходной части бюджета внесли Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", Брестский филиал РУП "Белтелеком" и РУП "Брестэнерго". Их платежи составили 11% от бюджета региона.

В топ-10 также вошли СП "Санта Бремор" ООО, филиал ООО "Евроторг" в Бресте, РУПП "Гранит", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", КУПП "Маньковичи", Пинский винодельческий завод, РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт".-0-