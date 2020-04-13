Десять предприятий Минска поучаствуют в электронной ярмарке вакансий 16 апреля

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная электронная ярмарка вакансий запланирована в Минске на 16 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Ярмарка проводится при поддержке Министерства труда и социальной защиты на сайте www.e-vacancy.by. На этом ресурсе с 10.00 до 12.00 соискатели смогут ознакомиться с предложенными вакансиями, условиями труда, проконсультироваться, направить резюме, получить приглашение на собеседование.

В этот раз более 600 рабочих мест предложат 10 организаций столицы. Это ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз", ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", ГП "Минсктранс" (филиалы), УП "Минскводоканал", УП "Белсоюзпечать", РУП "Белмедпрепараты".

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени уже хорошо зарекомендовал себя, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.-0-