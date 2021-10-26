Десять столичных зданий к концу года украсят архитектурной подсветкой

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фасады 10 столичных многоэтажных зданий до конца года оборудуют современным архитектурным освещением. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич.

"Для улучшения эстетического облика столицы продолжаем оборудовать архитектурным освещением здания, которые находятся в постоянной видимости большого количества людей. Например, те, которые расположены в центре города, выходят на проспекты и центральные улицы. В планах до конца года украсить световой подсветкой 10 многоэтажных зданий по улицам Каменногорская, Курсанта Гвишиани, 50 лет Победы, Якуба Коласа", - рассказал Славомир Гриневич.

Для украшения зданий будет использована современная светодиодная арматура. Объекты будут подсвечены в классической для столицы цветовой гамме: холодными светлыми оттенками и теплым желтым. В некоторых местах возможно выделение ряда элементов фасадов яркими светодиодами.-0-