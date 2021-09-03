Десятикилометровку преодолеют команды - участницы эстафеты в Гомеле к 10-летию СК

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Гомельской области сегодня проведет спортивную эстафету, посвященную 10-й годовщине создания Следственного комитета Беларуси, сообщили БЕЛТА в УСК по Гомельской области.
Участвовать будут 11 команд. На старт на набережной Сожа выйдут представители УСК по Гомельской области, центрального аппарата Следственного комитета, УВД облисполкома, УКГБ по Гомельской области, в/ч 5525, управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, КГК Гомельской области, "Гомсельмаша", ГГУ имени Ф.Скорины, Гомельского филиала МИТСО, БелГУТа.
"Эстафета протяженностью 10 км будет состоять из 10 этапов, символизирующих 10 лет деятельности СК Беларуси. Каждая команда состоит из 10 человек", - уточнили в УСК.
Следственный комитет Беларуси был образован 12 сентября 2011 года. Начал свою деятельность 1 января 2012-го. 12 сентября стало Днем сотрудника органов предварительного следствия.-0-