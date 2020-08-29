Детей и подростков приглашают поучаствовать в акции "День знаний в Минском метро"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен 1 сентября запускает акцию "День знаний в Минском метро", сообщили БЕЛТА организаторы.

Цель акции - научить детей и подростков соблюдать основные правила безопасного поведения в подземке. "Это крайне важно, потому что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его нужно обязательно подготовить. Данной акцией Минский метрополитен поддержал мероприятия единого республиканского дня безопасности, которые будут проводиться в учреждениях образования страны с 1 по 10 сентября", - рассказали в столичном метрополитене.

На станции метро "Октябрьская" 1 сентября анимационный персонаж Метрович (двигающаяся ростовая кукла) и его помощники (сотрудники метро в форме), будут проводить викторину на знание детьми и подростками правил безопасного поведения в метро. Дети получат красочные листовки с основными правилами поведения и смогут сфотографироваться с добродушным Метровичем. Мероприятие будет проходить внутри станции "Октябрьская" вблизи турникетов (вход со стороны универсама "Центральный").

3 сентября работники службы безопасности и службы движения Минского метрополитена проведут урок по правилам безопасного поведения в метро с учениками начальных классов подшефной школы №165 Минска. Планируются аналогичные выступления и в других учебных заведениях столицы.

Чтобы помочь юным пассажирам ознакомиться с правилами в игровой форме, Минский метрополитен создает анимационные ролики по различным темам. В первую очередь они ориентированы на детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов. Первый такой ролик появился недавно на YouTube-канале. Он называется "Правила поведения на эскалаторе". В нем анимированные персонажи Метрович, Даша и Паша показывают, что можно, а что нельзя делать в метро.-0-