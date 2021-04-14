Детей с инвалидностью бесплатно обучают основам программирования в Витебске

14 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В витебском центре образовательных услуг Knowledge Land детей с инвалидностью обучают основам программирования в онлайн-режиме, сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер по развитию центра Наталья Загорская.

На бесплатные IT-курсы набирают детей не только из Витебска: режим онлайн позволяет заниматься ребятам из районов, а также России. Постичь азы программирования могут мальчики и девочки от 7 до 18 лет. Весь курс рассчитан на 10 занятий.

Каждую дисциплину преподает отдельный педагог. Для педагогических работников данный социальный проект уже не первый. Два года назад они на дому обучали программированию детей с инвалидностью и в первую волну COVID-19 организовали онлайн-лагерь для детей медицинских работников Витебска, Гродно, Бреста, Минской области.

"В группах, разделенных по возрастам, занимаются ребята с сохранным интеллектом. Самые младшие (дети 7-10 лет) изучают Scratch-программирование. С помощью этой технологии они могут создавать несложные игры, например, "Змейку" или игру с драконом, который ловит определенные продукты", - рассказала Наталья Загорская.

Подростки с 14 лет осваивают высокоуровневый язык программирования Python. Также ребята постарше изучают 3D-моделирование в программе Blender, где они создают объемные модели и объекты. Пример использования такой технологии знает любой школьник: это мультфильм "Шрек".

Бонусными для участников благотворительного проекта являются занятия по английскому языку и финансовой грамотности. Все уроки проходят в онлайн-режиме в комфортной для ребенка обстановке. В зависимости от возраста группы занятия проводятся 1 или 2 раза в неделю. Некоторым ребятам помогают родители, но есть и ученики, которые справляются самостоятельно. Также впереди у ребят дополнительные занятия по скорочтению и концентрации внимания.

"Такие занятия направлены еще и на раннюю профориентацию. Если по медицинским показателям человеку с инвалидностью разрешен труд, то он может получить профессию в IT-сфере и работать программистом, например. Кто-то из наших подопечных, если пожелает, сможет в дальнейшем продолжить обучение в нашем центре или освоить интересующие его программы и технологии самостоятельно. Дети - высокомотивированные, они видят результаты и проявляют большое желание заниматься новым для них делом. По отзывам родителей, их сыновья и дочери с огромным интересом ждут уроков", - отметила Наталья Загорская.-0-