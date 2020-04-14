Детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет - главный педиатр

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городской детской инфекционной больнице Минска на лечении находится около 100 пациентов из числа зараженных коронавирусом и контактов первого и второго уровней. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный педиатр отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Екатерина Янущик.

"Контакты первого и второго уровней с признаками заболевания, а также с подтвержденным COVID-19 госпитализируются в УЗ "Городская детская инфекционная клиническая больница". Сегодня там находится более 100 пациентов, из них около 70 имеют подтвержденный анализ на коронавирус. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Как правило, заболевание COVID-19 у детей протекает в легкой, неосложненной форме", - рассказала Екатерина Янущик.

"С признаками ОРВИ в больнице находятся дети, имеющие контакт первого уровня. Среди имевших контакт второго уровня есть и те, кто не имеет клинических проявлений вирусной инфекции, но у родителей нет возможности их изолировать", - добавила главный специалист.

После выписки из стационара дети находятся на самоизоляции в домашних условиях. При этом родители подписывают письменное обязательство, что дети будут соблюдать условия самоизоляции до 14 дней. Эти дети, а также пациенты, которые не были госпитализированы в стационар, наблюдаются участковой службой амбулаторно-поликлинических учреждений. В них созданы контактные группы, отвечающие за забор биологического материала для проведения теста на COVID-19 и наблюдение за пациентами на дому.

Главный специалист отметила, что многие родители в этих условиях откладывают плановую вакцинацию, хотя сама вакцинация не отменялась - для этого нет противопоказаний. "Даже в обычных условиях, когда нет эпидемий, прививки делаются абсолютно здоровым детям, тем, которые не находятся в контакте с инфекционными больными. Вакцинация - это внедрение в иммунитет, она должна проводиться на фоне полного благополучия", - пояснила Екатерина Янущик.

Что касается прививок новорожденным в роддомах, то здесь все осталось без изменений. Здоровых малышей прививают от двух заболеваний - гепатита Б и туберкулеза. Если новорожденный имеет какие-то признаки инфекционного процесса, то прививка переносится на более поздний период. То есть действует стандартный принцип. Прочие плановые прививки детям до года (АКДС - против дифтерии, столбняка, коклюша, также против кори, паротита и краснухи) выполняются по Национальному календарю на фоне полного благополучия и при отсутствии контактов и вероятных контактов с инфекционными больными.-0-