Дети переселенцев из Украины получили школьные рюкзаки от Красного Креста в Гомеле

Благотворительная компания "Соберем детей в школу" стартовала в регионе 2 августа и набирает ход. Волонтеры Красного Креста провели более 50 фандрейзинговых мероприятий. Собрано 214 портфелей, 348 комплектов канцелярии, 4,2 тыс. единиц одежды, 661 пара обуви. Благотворительная компания "Соберем детей в школу" стартовала в регионе 2 августа и набирает ход. Волонтеры Красного Креста провели более 50 фандрейзинговых мероприятий. Собрано 214 портфелей, 348 комплектов канцелярии, 4,2 тыс. единиц одежды, 661 пара обуви.

Школьные принадлежности уже получили 143 ребенка. К акции подключились 257 волонтеров.-0-





Фото Гомельской областной организации БОКК



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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дети переселенцев из Украины получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями от Красного Креста в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.Этим утром школьные портфели уже ждали своих обладателей в офисе областной организации Белорусского общества Красного Креста. В теплой доброжелательной атмосфере член Совета Республики, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк вручила ребятам рюкзаки. В дополнение - сладкие подарки. Она пожелала им учиться на отлично и радовать родителей.Первоклассник Марк дал обещание учиться на десятки. К школе уже готов. Оставался только рюкзак, который уже красуется за его плечами. Марку очень понравилась его школа. Мы год ходили на подготовку в школу-сад №23. Морального готовы с мая. Ждем не дождемся 1 сентября. Для нас очень актуальна такая поддержка. Мы уже не первый раз получаем помощь от организации Красного Креста. Очень благодарны. Всегда стараемся быть на позитивной волне", - поделилась мама Марка Анастасия Гаевая. Женщина рассказала, что приехали в Гомель из Луганска в 2014 году. "Мы бежали от войны и нашли здесь поддержку. Самое главное для нас - мир. Это то, за чем мы сюда приехали, к чему стремились. Нам очень комфортно здесь", - добавила она.Вместе с сестрой за новым рюкзаком пришел и пятиклассник Тимофей. Он будет учиться в гимназии №36. Их семья переехала в 2015 году из Донбасса.Набор канцелярии с рюкзаком передали и маме юного художника Яна. Мальчику пожелали развития в творчестве, а маме здоровья и благополучия.С интересом рассматривала содержимое яркого рюкзака и третьеклассница Амина. Сенатор пожелала девочке хорошо учиться, чтобы ее мама всегда улыбалась."Беларусь и наше общество всегда толерантно относятся к тем, кто ищет убежища. Когда в 2014 году из Луганска и Донбасса в страну прибывали люди, мы помогали им обустроиться здесь, ведь некоторые приезжали даже без вещей. Мы оказывали им максимальное внимание: обеспечивали жильем, работой, помогали интегрироваться в обществе. Сегодня мы видим абсолютно адаптированных людей, которые привыкли жить в нашей стране. Их дети ходят в белорусские школы. Сами работают и приносят пользу государству, а государство обеспечивает их всеми благами, которые получают и белорусские граждане. Все они благополучно устроились, но всегда помнят, что у них есть дом - Красный Крест, куда они могут обратиться за поддержкой и уверены, что получат ее. Сейчас школьный звонок позвал их к нам", - подчеркнула Алла Смоляк.