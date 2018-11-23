Дети с нарушением слуха посоревнуются в конкурсе красоты и творчества в Гомеле

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый конкурс красоты и творчества среди детей с нарушением слуха "Маленькие мисс и мистер Deaf" пройдет сегодня в Гомеле в Центре инклюзивной культуры, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом Центр инклюзивной культуры Городского центра культуры Кирилл Курдюмов.

За награды конкурса посоревнуются 18 детей в возрасте от 6 до 12 лет из разных городов и регионов Беларуси.

Жюри, в состав которого войдут специалисты в области модельного бизнеса, сферы культуры, будут оценивать выступления ребят в шести турах. В первом "Дефиле - знакомство" конкурсанты представят себя; в коротком видеоролике - "Визитной карточке" расскажут о своих интересах, увлечениях. Спортивная подготовка ребятам понадобится при прохождении "Полосы препятствий". Наряды из бумаги, пакетов, природных материалов и подручных средств претенденты на победу продемонстрируют в конкурсе импровизированного костюма. В творческом конкурсе участникам предложат исполнить жестовую песню, танец, прочесть стихотворение, проявить актерские способности и т.д. В заключение программы - финальное дефиле в вечерних нарядах.

Обладателей званий "Маленькая мисс Dеаf" и "Маленький мистер Deaf" определят по наибольшему количеству набранных баллов. Также жюри назовет имена "Маленькой мисс Очарование" и "Маленького мистера Обаяние", "Маленькой мисс Артистизм" и "Маленького мистера Артистизм". Дипломы и сувениры получат все конкурсанты. Также для участников проведут экскурсию по областному центру.

"Идея провести конкурс красоты и творчества среди детей, имеющих нарушения слуха, родилась еще в прошлом году. Тогда за победу боролись маленькие жители Гомельской области. Мы увидели большой интерес и от ребят из других регионов и предложили им проявить себя в конкурсе в этом году", - сказал Кирилл Курдюмов.

Организатором мероприятия является Центр инклюзивной культуры - филиал Городского центра культуры при поддержке партнеров и спонсоров.-0-