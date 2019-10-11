Дети выстроились в слово "мама" в парке Гродно

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Воспитанники областного Дворца творчества детей и молодежи выстроились в слово "мама" в Коложском парке Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Так ребята поздравили с наступающим праздником всех мам города и области. Как рассказали участники, во многом акция была импровизированной: репетиций на месте не проводили, все получилось с первого раза.

Флешмоб стал одним из праздничных мероприятий Дворца творчества детей и молодежи ко Дню матери. Сегодня, например, детям предложили нарисовать портреты своих мам. Также организована концертная программа, тематические выставки.

"14 октября пройдет еще одна масштабная акция - "SMS-волна "Поздравим мам!". В этот день каждый ребенок отправит сообщение с поздравлением своей маме, бабушке или учителю. Приглашаем присоединиться всех желающих. В прошлом году поучаствовали свыше 2,5 тыс. ребят", - рассказала директор Дворца творчества Татьяна Осмоловская. В организации мероприятия участвуют члены молодежных парламентов региона.

8 октября в Гродненской области стартовала Неделя матери. Вплоть до 14 октября в регионе будут проводиться торжественные приемы и встречи, концертные программы, выставки, акции, спортивные праздники с участием семейных команд. Традиционно поздравят женщин, которые стали мамами 14 октября.-0-

Фото Леонида Щеглова