Детям мороженое и подарки, папе благодарность - в Гомеле поздравили многодетную семью

1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле поздравили многодетную семью Савченко с Международным днем защиты детей, сообщили БЕЛТА в администрации Железнодорожного района Гомеля.

Жизненные обстоятельства сложились так, что после смерти супруги воспитание троих детей легло на плечи Сергея Викторовича Савченко. Каждый член семьи достойно принял выпавшее испытание, вместе учились жить по-другому.

Старшая Анна оканчивает школу, сдает экзамены и планирует поступать в Минск. У девушки большой творческий потенциал. Свидетельство тому - огромный рукотворный дракон на стене гаража. Мальчишки Максим и Дима уже чемпионы для своего возраста. Занимаются в спортивных секциях и собрали коллекцию наград и кубков, которую неустанно пополняют.

С поздравительной миссией в многодетный дом приехали представители администрации Железнодорожного района Гомеля и управляющий делами облисполкома, председатель областной организации БСЖ Елена Кличковская. Гости поздравили домочадцев с Международным днем защиты детей, вручили каждому подарки. Старшей дочери - набор профессиональной косметики, мальчишкам - конструкторы, машинку на пульте управления и игры по возрасту. Также порадовали ребят мороженым и сладостями.

Гостеприимные хозяева поделились своими увлечениями и достижениями, рассказали о домашних питомцах. У семьи Савченко большой дом, ухоженная территория с батутом и турниками для занятий и игр на свежем воздухе. Есть две породистые собаки, но добрые сердца приютили еще и бездомную дворняжку. В домашнем мини-зоопарке - кролики и шиншиллы.

Как уточнили в администрации, в беседе многодетный папа задал наболевший вопрос - сейчас идут тяжбы с родственниками за недвижимость. Его заверили, что он может рассчитывать на необходимые правовые консультации, чтобы защитить права детей в этой ситуации.-0-