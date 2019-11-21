Детсады, бассейны и молодежный городок - развитие социальной инфраструктуры обсудили в Гомеле

21 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Развитие социальной инфраструктуры Центрального района Гомеля стало основной темой встречи информационно-пропагандистской группы во главе с заместителем главы районной администрации Ольгой Доценко с приемными родителями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока дети в садиках и школах, есть время пообщаться, донести актуальную информацию, озвучить насущные вопросы, ознакомить с перспективами развития района", - рассказала Ольгой Доценко. По ее словам, заданные на таких встречах вопросы и мнение людей позволяют проектировать их решение на перспективу и реализовывать запланированное.

Разговор начался с близкой приглашенным сферы - образования. В Гомельской области 495 учреждений дошкольного образования, 530 - общего среднего, 32 - специального, 51 - профессионально-технического и среднего специального, 8 вузов. Регион второй год подряд удерживает лидирующую позицию по результатам централизованного тестирования. Достойно выглядит область и по олимпиадному движению.

Не осталась без внимания тема обеспечения местами детей в садах. Ольга Доценко призвала разграничить ситуацию и четко понимать: если в "старом" городе проблемы с местами в детских садах нет, то для микрорайонов-новостроев она достаточно актуальна. При этом списки детей, нуждающихся в детских садах, прямо пропорциональны имеющимся в дошкольных учреждениях района и города местам. Нюанс в том, что располагаются детские сады повсеместно, а не сконцентрированы только в новых кварталах.

Развеяла замглавы администрации района бытующие мифы о том, что с 2010 года район замер в развитии соцсферы. "В корне не согласна. Новые объекты, пусть и небольшие, у нас появляются каждый год. Изначально приоритеты были расставлены в пользу детей. Так, на улице Мазурова построена детская поликлиника, которая станет частью достраиваемого поликлинического комплекса. Значительные средства затрачены на реконструкцию и строительство медкомплекса на улице Жарковского. Этот список можно продолжать", - отметила Ольга Доценко.

Также серьезно прибавляет Центральный район и по численности населения. За 13 лет он прирос более чем вдвое. Если в 2006 году здесь проживали около 56 тыс. человек, то сейчас - практически 120 тыс. И если в районе предусмотрено строительство отдельных социальных объектов, то возведение новых микрорайонов не просматривается.

Волновал родителей и вопрос бесплатных занятий плаванием для подростков, которые по состоянию здоровья не могут пройти в спортивную секцию. "В этом плане нашему району повезло, как никакому другому. У нас отличная база для желающих заниматься плаванием как на профессиональном, так и на любительском уровне. Начиная с детского сада. Так называемый всеобуч по плаванию предусмотрен для детей 3-4-х классов. Для остальных групп занятия проводятся на платной основе. Есть подвижки по реконструкции бассейна в районе Центрального стадиона. Возможно, с введением этого объекта ситуация для подростков немного изменится", - пояснила Ольга Доценко.

В продолжение темы подростковой занятости речь шла об открытом скейт-парке на набережной Сожа. Подобный проект - большой молодежный городок с возможностью заниматься велоспортом, воркаутом и другими видами - занесен в перспективный план района. По предварительной информации, под него запланировано место на участке между 66-й и 72-й школами.

Ольга Доценко объясняла сложное доступно и понятно. Были расставлены акценты на тех тенденциях, которые актуальны для любого гомельчанина, родителя.

К примеру, Галина Николаевна воспитывает внучку практически с самого ее рождения. 10 лет назад женщина прошла через ряд судебных заседаний и юридических процессов. Ее дочь и зятя лишили родительских прав, поэтому решила сама воспитывать малышку. "Конечно, поддержку администрации мы ощущаем постоянно. Есть уже и многолетний родительский опыт. А такие встречи позволяют быть в курсе новшеств в законодательстве. Информацию получаешь достоверную, из первых уст", - рассказала родитель по профессии и бабушка по крови.

Ольга Доценко поблагодарила собравшихся за вклад, который они вносят в жизнь района. "Эти люди - особые по своей сфере деятельности. В такие семьи попадает ребенок с раненым сердцем. Поэтому важно быть доступными для них в любое время. Мы часто встречаемся во время праздников, и в частном порядке для решения каких-либо вопросов двери наших служб для них всегда открыты. Во время информационно-пропагандистской группы старалась максимально отойти от формы доклада, поэтому получился душевный разговор", - подчеркнула она. Профессиональные родители смогли задать волнующие вопросы, уточнить свое право на льготы и др.

"Да, сегодня есть некоторые вопросы с местами в детских садах шаговой доступности, есть недостроенные объекты на территории района. Но это только сегодня. Вчера было по-другому, завтра тоже будут изменения. Район развивается и растет. Мы видим перспективы, понимаем, над чем нам необходимо работать. А настрой аудитории говорит о том, что мы идем в правильном направлении", - резюмировала заместитель главы администрации Центрального района Гомеля.

Подобные встречи под эгидой Администрации Президента Беларуси проходят в трудовых коллективах района каждый третий четверг месяца.-0-