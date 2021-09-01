Детсады на белорусском, суперучителя и новый маршрут: о развитии сферы образования в Гомеле

1 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сфера образования в Гомеле развивается качественно и количественно, сообщили БЕЛТА в управлении образования Гомельского горисполкома.

Сегодня в областном центре действует 126 учреждений дошкольного образования, 76 - общего среднего, 11 - среднего специального, 7 вузов, 11 - дополнительного образования детей и молодежи. В детских садах под присмотром опытных и молодых педагогов занимаются более 23 тыс. воспитанников, в школах - 54,6 тыс. учащихся.

Постоянно расширяется сеть дошкольных учреждений. Они открывают двери в основном в молодых микрорайонах. Так, за последние 4 года введено в эксплуатацию 4 детских сада. Мальчишки и девчонки развиваются по различным направлениям. В сентябре прошлого года была открыта группа с полным процессом обучения и воспитания на белорусском языке для детей 3-4 лет в яслях-саду №152, продолжают работать белорусскоязычные группы в яслях-садах №134, №160 и №161.

Фактически в течение одного года открылось две современные школы. В августе 2020 года завершено начатое в 2013 году строительство средней школы №74 на 765 мест в 21-м микрорайоне областного центра. В подарок к наступающему Дню города сегодня встретила первых учеников средняя школа №75 в микрорайоне №96.

Постоянно укрепляемая база школ как инвестиции в будущее детей окупается их успехами. К примеру, аттестат особого образца с награждением золотой или серебряной медалью в 2021 году получил 171 выпускник (152 человека с золотой медалью, 19 - с серебряной). Гомельские ребята успешно выступают на международных олимпиадах и конференциях. В 2020/2021 учебном году они удвоили предыдущий результат и завоевали шесть медалей. По результатам централизованного тестирования 2021 года 14 выпускников подтвердили качество знаний 100-балльными сертификатами.

"С заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам ребята привезли 61 диплом по итогам прошлого года. Стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи в 2020 году стали 42 обучающихся учреждений образования", - рассказали в управлении образования.

На вершине учительских рейтингов также гомельские педагоги. Учитель географии средней школы №19 Вадим Лосев победил в республиканском конкурсе "Учитель года - 2020", а учитель биологии средней школы №8 Марина Капцевич стала суперфиналистом профессионального соревнования.

На местном уровне власти создают необходимую инфраструктуру для удобства и безопасности школьников. Так, для подвоза детей из района индивидуальной жилой застройки Романовичи до школы и обратно с 1 сентября организованы рейсы по новому автобусному маршруту №61б (ул. Туровская - Романовичи - ул. Туровская). Ранее жители новостроек обращались к губернатору за поддержкой по этому вопросу.-0-