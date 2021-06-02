Детская полоса выживания появилась в парке аттракционов в Гродно

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в парке аттракционов "Маугли Парк" появилась детская полоса выживания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям.

1 июня в Международный день защиты детей в Гродно в веревочном парке состоялось торжественное открытие имиджевого объекта МЧС - веревочной "Полосы маленького спасателя". Испытания полосы рассчитаны на посетителей различных возрастных категорий. Самая простая - для детей от 2 до 5 лет. Она помогает развить внимание, ловкость и уверенность в себе. Школьникам предлагается преодолеть более сложные этапы: "Тропа спасения", "Дымокамера", "Переправа", "Паутина", "Подвесной мост", "Стена", "Спасение из горящего дома", "Над пропастью", "Болото" и другие. Здесь же в "Музее узлов" можно обучиться искусству вязания спасательных узлов.

"Особенностью объекта является то, что через игру и движение под контролем подготовленных инструкторов дети развиваются физически и одновременно углубляют знания по основам безопасности, больше узнают о работе спасателей", - говорится в сообщении МЧС.-0-

Фото МЧС