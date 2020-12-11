Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года

11 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В начале января 2021 года на базе спорткомплекса Витебского государственного технологического университета планируют открыть детско-юношескую спортивную школу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой физической культуры и спорта ВГТУ Александр Мусатов.

Спортивная школа будет включать 6 отделений: легкой атлетики, футбола, карате, волейбола, триатлона и бадминтона. "Триатлон и бадминтон - нетипичные для Витебской области виды спорта: по бадминтону существует всего одна секция в области, а по триатлону ни одной. В ДЮСШ эти направления будут культивироваться уже среди детей младшего школьного возраста. Например, триатлоном ребенку можно заниматься с 7 лет", - рассказал руководитель спортивной кафедры вуза.

Учредитель спортшколы - профсоюзный комитет сотрудников университета. Сейчас готовый пакет документов ожидает одобрения в Федерации профсоюзов Беларуси. При положительном решении уже с начала следующего календарного года ребята смогут записаться в новые секции.

В новую ДЮСШ планируют набрать около 400 учеников. На каждом отделении с ребятами будут заниматься по 2-3 тренера, а с юными футболистами - 4. В подготовку будущих олимпийцев включат также раннее обучение плаванию: в спорткомплексе ВГТУ есть мини-бассейн.

Спортивная база ВГТУ включает просторный современный спорткомплекс и несколько объектов поменьше. В спорткомплексе расположены большой и малый залы для занятий физкультурой, тренажерный зал, бассейн для взрослых длиной 25 м на 5 плавательных дорожек, восстановительный центр с сухой и парной саунами. Вне комплекса в других зданиях расположены еще два спортзала и зал для аэробики. На территории ВГТУ оборудован стадион со специальным покрытием дорожек для легкоатлетов.

Как отметил Александр Мусатов, вуз плотно сотрудничает со спортшколами города и Витебским государственным училищем олимпийского резерва. Его выпускники продолжают свою учебу в ВГТУ, не прерывая тренировок. "Мы хотели бы нацеливать юных спортсменов на поступление в вуз. Выпускники, обучающиеся на технических и экономических специальностях и одновременно посвящающие себя спорту, востребованы на предприятиях, в учреждениях и различных структурах города и области. Сейчас в большом почете участие в различных отраслевых и межотраслевых спартакиадах, поэтому спортсмены - выпускники ВГТУ пользуются такой популярностью. В этом году в вуз поступили около 40 атлетов. Большинство из них входят в состав сборных области и Республики Беларусь по различным видам спорта", - подчеркнул Александр Мусатов.

Сотрудники кафедры физической культуры и спорта ВГТУ проводят раннюю профориентационную работу среди юных спортсменов. Они наблюдают за школьниками на различных соревнованиях. Самых одаренных ведут с 7-9 классов: отслеживают их успехи в школе, нацеливают на хорошую успеваемость, чтобы затем пригласить поступать в вуз. "Обычно ребята, занимающиеся спортом, рано понимают, что нужно не только быстрее всех бегать и выше всех прыгать, но и хорошо учиться. Они целеустремленные, дисциплинированные, точно знают, как добиться высоких результатов. Спорт закаляет человека с раннего возраста, поэтому ребенка надо отдавать в спортивные секции уже с первых классов", - рассказал Александр Мусатов.

Спортивная жизнь ВГТУ очень насыщенная. Здесь круглогодично проходит спартакиада среди студентов по 11 видам спорта, среди сотрудников вуза - по 7. Студенты университета - постоянные участники, победители и призеры республиканской универсиады по легкой атлетике, волейболу, летнему и зимнему многоборью "Здоровье", лыжным гонкам, триатлону.-0-