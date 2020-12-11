Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:45 Стратегия ЕАЭС до 2025 года содержит 330 мер и механизмов по развитию интеграции - Малкина Экономика
17:42 МАРТ приостановил работу магазина в Скиделе Регионы
17:41 Генсек ООН предрек миру сильнейший экономический спад за 80 лет В мире
17:39 Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря Общество
17:35 Задержан минчанин, совращавший малолетнюю племянницу Происшествия
17:34 Олег Шандарович назначен первым заместителем председателя Следственного комитета Президент
17:29 В Гродно вынесен приговор по делу о покушении на убийство с особой жестокостью Происшествия
17:25 Стратегия развития евразийской интеграции позволит по-новому решать многие вопросы - Мясникович Экономика
17:22 Локдаун обойдется Украине в $750 млн В мире
17:21 Автопоезд сбил двух человек в Борисовском районе - возбуждено уголовное дело Происшествия
17:17 Первый энергоблок БелАЭС выработал 136,9 млн кВт.ч электроэнергии Экономика
17:15 ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек Регионы
17:11 Нарушения профилактики COVID-19 выявили в ноябре на 1,16 тыс. объектов Гомельской области Регионы
17:09 Более 80 ДТП произошло в Витебске из-за гололедицы Регионы
17:07 Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с победой в спринте в Хохфильцене Президент
17:02 Первую очередь строительства спортивного комплекса в Могилеве намерены завершить к концу года Регионы
17:00 Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС Экономика
16:59 Волейболисты солигорского "Шахтера" вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
16:51 Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года Регионы
16:50 Лукашенко поздравил Нану Акуфо-Аддо с переизбранием на пост Президента Ганы Президент
16:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845 Общество
16:39 Трех байкеров будут судить в Минске за насилие над милиционерами Происшествия
16:37 Девять объектов торговли и общепита Глубокского райпо проданы на аукционе почти за Br580 тыс. Регионы
16:35 Всебелорусское народное собрание должно выработать стратегию будущего - Марзалюк Общество
16:34 Беларусь и страны СНГ в 2021 году планируют увеличить взаимную торговлю - Минсельхозпрод Экономика
16:33 "Белтелеком" с 21 декабря повысит тарифы на услуги Экономика
16:32 Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго Экономика
16:32 Минский автомобильный завод представил новинки техники на выставке БНТУ Экономика
16:25 "Белавиа" с 1 января возобновляет полеты в Таллин Общество
16:22 МАЗ поставил партию автобусов в Монголию Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
11 декабря 2020, 16:51

Детская спортшкола при ВГТУ откроется в январе 2021 года

Фото из архива
Фото из архива

11 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В начале января 2021 года на базе спорткомплекса Витебского государственного технологического университета планируют открыть детско-юношескую спортивную школу, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой физической культуры и спорта ВГТУ Александр Мусатов.

Спортивная школа будет включать 6 отделений: легкой атлетики, футбола, карате, волейбола, триатлона и бадминтона. "Триатлон и бадминтон - нетипичные для Витебской области виды спорта: по бадминтону существует всего одна секция в области, а по триатлону ни одной. В ДЮСШ эти направления будут культивироваться уже среди детей младшего школьного возраста. Например, триатлоном ребенку можно заниматься с 7 лет", - рассказал руководитель спортивной кафедры вуза.

Учредитель спортшколы - профсоюзный комитет сотрудников университета. Сейчас готовый пакет документов ожидает одобрения в Федерации профсоюзов Беларуси. При положительном решении уже с начала следующего календарного года ребята смогут записаться в новые секции.

В новую ДЮСШ планируют набрать около 400 учеников. На каждом отделении с ребятами будут заниматься по 2-3 тренера, а с юными футболистами - 4. В подготовку будущих олимпийцев включат также раннее обучение плаванию: в спорткомплексе ВГТУ есть мини-бассейн.

Спортивная база ВГТУ включает просторный современный спорткомплекс и несколько объектов поменьше. В спорткомплексе расположены большой и малый залы для занятий физкультурой, тренажерный зал, бассейн для взрослых длиной 25 м на 5 плавательных дорожек, восстановительный центр с сухой и парной саунами. Вне комплекса в других зданиях расположены еще два спортзала и зал для аэробики. На территории ВГТУ оборудован стадион со специальным покрытием дорожек для легкоатлетов.

Как отметил Александр Мусатов, вуз плотно сотрудничает со спортшколами города и Витебским государственным училищем олимпийского резерва. Его выпускники продолжают свою учебу в ВГТУ, не прерывая тренировок. "Мы хотели бы нацеливать юных спортсменов на поступление в вуз. Выпускники, обучающиеся на технических и экономических специальностях и одновременно посвящающие себя спорту, востребованы на предприятиях, в учреждениях и различных структурах города и области. Сейчас в большом почете участие в различных отраслевых и межотраслевых спартакиадах, поэтому спортсмены - выпускники ВГТУ пользуются такой популярностью. В этом году в вуз поступили около 40 атлетов. Большинство из них входят в состав сборных области и Республики Беларусь по различным видам спорта", - подчеркнул Александр Мусатов.

Сотрудники кафедры физической культуры и спорта ВГТУ проводят раннюю профориентационную работу среди юных спортсменов. Они наблюдают за школьниками на различных соревнованиях. Самых одаренных ведут с 7-9 классов: отслеживают их успехи в школе, нацеливают на хорошую успеваемость, чтобы затем пригласить поступать в вуз. "Обычно ребята, занимающиеся спортом, рано понимают, что нужно не только быстрее всех бегать и выше всех прыгать, но и хорошо учиться. Они целеустремленные, дисциплинированные, точно знают, как добиться высоких результатов. Спорт закаляет человека с раннего возраста, поэтому ребенка надо отдавать в спортивные секции уже с первых классов", - рассказал Александр Мусатов.

Спортивная жизнь ВГТУ очень насыщенная. Здесь круглогодично проходит спартакиада среди студентов по 11 видам спорта, среди сотрудников вуза - по 7. Студенты университета - постоянные участники, победители и призеры республиканской универсиады по легкой атлетике, волейболу, летнему и зимнему многоборью "Здоровье", лыжным гонкам, триатлону.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск дети образование профсоюзы спорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива МАРТ приостановил работу магазина в Скиделе
ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Фото из архива Нарушения профилактики COVID-19 выявили в ноябре на 1,16 тыс. объектов Гомельской области
Фото из архива Более 80 ДТП произошло в Витебске из-за гололедицы
Фото из архива Первую очередь строительства спортивного комплекса в Могилеве намерены завершить к концу года
Фото из архива Девять объектов торговли и общепита Глубокского райпо проданы на аукционе почти за Br580 тыс.
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!
Топ-новости
Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго
Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
Сформирован новый состав правления Белгазпромбанка
ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда
Патриотический проект "Память сердца" стартует в Беларуси 13 декабря
До -8°С ожидается в Беларуси 12 декабря
Молокозаводы и мясокомбинаты получат субсидии на уплату процентов по кредитам
Лучшие белорусские предприятия получили премию "Лидер потребительского рынка – 2020"
"Белтелеком" с 21 декабря повысит тарифы на услуги
Депутат: Всебелорусское народное собрание - эффективный механизм народовластия
"Белавиа" с 1 января возобновляет полеты в Таллин
РЕПОРТАЖ: "За провинцией будущее" - как австриец и белоруска возвращают интерес к глубинке Беларуси
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.