Детская железная дорога готовится к открытию 65-го сезона

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени Константина Заслонова готовится к открытию 65-го сезона, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"9 июля Детской железной дороге исполнится 65 лет. В этот день в 1955 году в свой первый рейс отправился паровоз с вагонами, пассажирами которого стали школьники и почетные гости", - отметили в пресс-центре.

Сейчас на Детской железной дороге завершаются работы по подготовке к празднованию - преобразится внешний облик вокзала на станции Заслоново, а в зале ожидания появится много технических новинок, которые будут интересны юным пассажирам и их родителям. Торжественное открытие 65-го юбилейного сезона планируется в канун Дня Независимости.

Как рассказали в БЖД, решение о строительстве в Минске детской железной дороги было принято в послевоенное время, когда столицу еще продолжали восстанавливать из руин. В этот период особенно важно было организовать досуг подростков, создать условия для профессиональной ориентации молодежи и воспитания будущих поколений железнодорожников.

Сегодня ДЖД представляет собой уникальный образовательный комплекс, одновременно сочетающий функции настоящего железнодорожного предприятия, учреждения профессиональной подготовки и дополнительного образования детей.

С осени до весны в учебном центре Детской железной дороги более 400 учащихся средних школ столицы и Минской области бесплатно проходят теоретическое обучение различным железнодорожным профессиям, изучают устройство локомотивов, вагонов, путевого хозяйства, основы организации движения поездов, сигнализации и связи. "Каждый год ребята с нетерпением ждут летней практики, чтобы закрепить свои знания в реальных условиях", - подчеркнули в БЖД.

Более подробную информацию о режиме работы Детской железной дороги можно найти на сайте БЖД либо получить по телефону в Минске 8 (017) 237-65-75.-0-