Детская железная дорога открыла 65-й юбилейный сезон

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога имени Константина Заслонова сегодня открыла 65-й юбилейный сезон, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Открытие сезона летних перевозок состоялось в здании на главной станции Детской железной дороги - Заслоново. Внешний облик здания вокзала обновили, а зал ожидания наполнили техническими новинками, которые будут интересны юным пассажирам и их родителям.

Впервые на детской дороге все желающие смогут попробовать себя в роли машиниста. Для этого в зале ожидания установили игровой модуль, имитирующий управление поездом. Он представляет собой рабочее место машиниста, где на панели размещены органы управления, а на окнах-экранах отображается движение по участку железной дороги. На игровом модуле можно выбрать вид локомотива, сезон и время суток.

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов

На экране информационного киоска в зале ожидания можно найти интересные факты из истории детских железных дорог страны, посмотреть, как выглядят различные модели подвижного состава, уточнить расписание поездов, узнать, как проходит теоретическое и практическое обучение юных железнодорожников.

Импровизированный цикл работы железной дороги представлен на большом макете размером 4х1,5 м. В центре - станция Поречье, первая станция БЖД, через которую в декабре 1862 года было открыто регулярное движение поездов Петербурго-Варшавской железной дороги. Железнодорожные пути макета образуют собой два кольца, к которым примыкают три приемо-отправочных пути станции Поречье. По путям курсируют три состава - грузовой, пассажирский и ретро-поезд, в состав которого входит паровоз, пассажирские и грузовые вагончики прошлых лет. Светофоры на макете работают по всем правилам, действующим на железной дороге. Привокзальную площадь станции оживляют миниатюрные деревья, киоски, скамейки, автомобили и фигурки людей. Мимо станции проходит дорога, по которой движутся автомобили и автобусы, доставляющие пассажиров на конечную станцию и пересекающие железнодорожные пути по переезду, оборудованному автоматическим шлагбаумом. Поезда и автомобили на макете движутся полностью в автоматическом режиме.

Новым развлечением в здании вокзала стало уникальное фотозеркало. Выбрав железнодорожную форму разных лет и фоновую заставку, можно сделать фотографию и затем получить ее в напечатанном виде или на электронную почту.

Самым душевным подарком для гостей станет звучание живой музыки. В зале ожидания появился настоящий рояль. Кроме уютных камерных концертов для пассажиров, ожидающих свой поезд, электромеханический инструмент может воспроизводить музыку без участия человека.

Оформление интерьеров вокзала выдержано в стиле 50-х годов прошлого столетия. В вестибюле оборудовали деревянные конструкции модулей "Касса" и "Справка", а остекление входной группы со стороны проспекта Независимости украсили витражом-панно с изображением паровоза.

Новый облик принял и зал ожидания. Его оформление также выдержано в стиле 50-х годов - резные деревянные скамейки, декоративные экраны на стенах, французские шторы на окнах. Для поддержания атмосферы сохранили и отреставрировали исторические люстры, изготовили и разместили дополнительные бра.

В летнем сезоне 2020 года поезд "Столичный экспресс" будет курсировать от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.09 и делать четыре рейса (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35). По субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.04 и выполнять шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

В сентябре совершить путешествие можно будет по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.04. Поезд будет делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.57, 13.35, 14.52, 15.31).

Новинкой 65-го юбилейного сезона стала возможность приобретения билетов на поезд "Столичный экспресс" через интернет-сервис. Также их можно приобрести в кассе на вокзале станции Заслоново.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководство БЖД и Минского отделения железной дороги, руководство Первомайского района Минска, юные железнодорожники и выпускники прошлых лет.-0-

Фото Сергея Шелега