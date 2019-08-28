Детская железная дорога приглашает на концерт в честь начала учебного года

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт, приуроченный к началу учебного года, пройдет 1 сентября на станции Заслоново Детской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Концерт готовят коллективы Культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД. В программе - выступление образцового ансамбля танца "Цягнічок", вокального ансамбля "Звездочки", заслуженного любительского коллектива Беларуси "Озорные огоньки", вокальной студии "Лемори". Начало в 12.00.

В этот день с 11.00 до 16.40 будет курсировать поезд "Столичный экспресс", который традиционно провезет пассажиров по маршруту от станции Заслоново через Пионерскую до станции Сосновый Бор и обратно.

22 сентября Детская железная дорога завершит свой 64-й сезон. Чуть позже, в октябре, начнутся занятия в кружке "Юный железнодорожник", где ребята будут осваивать основные железнодорожные дисциплины ("Общий курс железных дорог", "Вагонное хозяйство", "Локомотивное хозяйство", "Путевое хозяйство", "Организация пассажирских перевозок").-0-