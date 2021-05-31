Детская железная дорога за май перевезла почти 6,5 тыс. пассажиров

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Услугами Детской железной дороги имени К.С.Заслонова с 1 по 31 мая воспользовались 6427 пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

За минувшие выходные, 29-30 мая, перевезены 1567 пассажиров.

В БЖД напомнили, что в летнем сезоне этого года (июнь - август) поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11.00 до 14.14 и делать шесть рейсов (в 11.00, 11.38, 12.18, 12.57, 13.35, 14.14), а по субботам и воскресеньям - с 11.00 до 16.47 и делать 10 рейсов (в 11.00, 11.38, 12.18, 12.57, 13.35, 14.14, 14.52, 15.31, 16.09, 16.47). Он провезет пассажиров по традиционному маршруту от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно.

В сентябре совершить путешествие на "Столичном экспрессе" можно будет по субботам и воскресеньям с 11.00 до 16.47. Поезд будет делать шесть рейсов.

"Для сохранения здоровья юных пассажиров, профилактики распространения вирусных инфекций, а также создания комфортных условий проезда в поезде "Столичный экспресс" предусмотрена рассадка с учетом социальной дистанции. Кроме того, в течение всего дня проводится санитарная обработка подвижного состава. Посетителям Детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим", - подчеркнули в БЖД.-0-