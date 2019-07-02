Детские ясли-сад открыли в молодом микрорайоне Гомеля

2 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детские ясли-сад №50 на 190 мест открыли в молодом микрорайоне Гомеля. Красную ленточку у центрального входа в новое здание перерезали заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и заведующая яслями-садом Елена Падуто, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр города поздравил юных гомельчан и их родителей с долгожданным открытием. Он отметил, что садик стал достойным подарком накануне Дня Независимости, и пожелал новоселам счастливого детства, достойного взросления, здоровья и благополучия. Как подчеркнул Петр Кириченко, за последние шесть лет в Гомеле за счет реконструкции зданий, перепрофилирования помещений, а также строительства новых открыли 10 детских садов. "Постепенно острота темы обустройства социальных объектов, в частности детских садов, в новых микрорайонах сглаживается. И эти ясли-сад тому подтверждение. При создании проекта специалисты вложили частичку своей души, предусмотрели новейшие технологии", - рассказал председатель Гомельского горисполкома. Он подарил руководству яслей-сада сертификат на Br3,5 тыс. для приобретения игрового и спортивного инвентаря.

Чтобы дети росли и развивались в творческой обстановке, Владимир Привалов от имени руководства области вручил сертификат на приобретение музыкального инструмента. "Важно, чтобы в стенах этого здания звучал не только звонкий детский смех, но и живая музыка. Пусть здесь сбываются самые сокровенные мечты мальчишек и девчонок - новых поколений гомельчан", - сказал он.

Генеральный директор Гомельского ДСК Александр Гончаров передал символический ключ Елене Падуто. "Это наш новый дом, где дети будут всесторонне развиваться, найдут новых друзей, узнают радость каких-то жизненных открытий. Детство невозможно повторить, поэтому мы постараемся использовать все возможности, чтобы каждый день, проведенный детками в нашем садике, был наполнен позитивом и счастьем", - подчеркнула заведующая.

Пока дети построились на мегазарядку с героями любимых мультфильмов, взрослые отправились на экскурсию по детскому саду. Проект нетиповой конструкции, разной этажности. Группы оборудованы растущими партами и стульчиками, в них созданы тематические игровые зоны для юных участников дорожного движения, по пожарной безопасности, для маленьких хозяек и мастеров-конструкторов. Обустроена просторная прогулочная территория с яркими теневыми навесами и ассорти игровых комплексов на любой вкус. Есть дорожка для кросса, мини-баскетбольная площадка, горки и качели. Для занятий, концертов и различных мероприятий продуманы музыкальный и спортивные залы.

Большое внимание уделено созданию комфортной и безопасной среды для детей. По периметру территории и внутри яслей-сада установлено около 50 камер видеонаблюдения. Для безопасности детей предусмотрены специальные замки на окнах. Для детского транспорта оборудована крытая парковка. Оставленные здесь коляски, самокаты, велосипеды также под видеонаблюдением.

Одними из первых еще до официального открытия садика на площадку пришли гомельчанка Ольга со своей дочкой Валерией. В свои 2 года 10 месяцев малышка готовится к зачислению в детский сад, который буквально за год вырос в шаговой доступности от дома. "Мы уже побывали в группе, за которой закреплены, познакомились с воспитателем и ее помощником. Очень милые, доброжелательные и располагающие к себе детей люди. Мы рады, что попали в этот садик недалеко от дома", - поделилась молодая мама.

Сегодня в Гомеле работают 124 детских дошкольных учреждения, в которых под присмотром педагогов воспитываются более 24 тыс. малышей.-0-