18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детские сады Минской области в новом учебном году планируют принять 63,5 тыс. воспитанников. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Антонина Оболевич.

"Получение дошкольного образования в Минской области в 2020/2021 учебном году будут обеспечивать 668 учреждений образования для 63,5 тыс. воспитанников. В прошедшем учебном году - 663 учреждения и 63,4 тыс. воспитанников соответственно", - рассказала Антонина Оболевич.

Развитие системы дошкольного образования региона ориентировано на обеспечение доступности, создание дополнительных мест, в том числе за счет строительства учреждений образования. В первом полугодии открыто 5 учреждений дошкольного образования на 990 мест. В их числе четыре новостройки в деревне Боровляны, агрогородке Ратомка, агрогородке Колодищи и деревне Копищи Минского района.

"В этом году в области планируется ввод в эксплуатацию 7 учреждений дошкольного образования на 1990 мест: в Минском районе - 4, а также в городском поселке Ивенец Воложинского района, Смолевичах и Червене. Строятся два учреждения дошкольного образования - в Несвиже и агрогородке Колодищи. Готовы к началу строительства детского сада в поселке Дружный Пуховичского района. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского сада в Фаниполе Дзержинского района", - отметила замначальника отдела.

Охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе во всех районах обеспечен на 100%. "Обеспеченность детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования составляет 91,7% (в 2019 году - 90,7%) при республиканском показателе 85%. В регионе растет количество вариативных форм организации дошкольного образования с режимом пребывания детей от 2 до 7 часов. В 2019/2020 учебном году была организована работа 872 таких групп, которые посещают 6736 детей. В близлежащие учреждения дошкольного образования подвозят 2074 воспитанника", - добавила Антонина Оболевич.

По ее словам, отличительная особенность региона - наличие и создание во вновь открывающихся учреждениях дошкольного образования экологических, художественных, познавательных, физкультурно-оздоровительных и информационных центров. "Например, в открывшемся Колодищанском детском саду №3, исходя из запросов родителей, создан центр технического конструирования, а в детском саду №4 в деревне Копище - ресурсный центр настольно-печатных и развивающих игр, а также арт-студия", - заключила замначальника отдела.-0-

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